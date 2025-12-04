Một thí sinh bị thu hồi bằng tốt nghiệp THPT

Sau thông báo của Công an TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có quyết định hủy kết quả thi, thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT của một thí sinh.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Thu Hiền.

Quyết định này áp dụng với thí sinh N.V.K. (sinh năm 2007, cựu học sinh trường THPT Đan Phượng), khóa thi ngày 26/6, số báo danh 010949**, phòng thi số 3909.

Trước đó, nam sinh này được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT ngày 23/9.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thí sinh N.V.K. đã sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử; vi phạm quy chế thi và quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo thông báo của cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội.

Theo quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận quyết định, em N.V.K. phải nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho sở. Cùng với đó, trường THPT Đan Phượng có trách nhiệm thông báo quyết định này đến thí sinh N.V.K. và điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm huỷ kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp năm 2025 của thí sinh N.V.K.; điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu tại sở về kỳ thi tốt nghiệp THPT và báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

Năm 2025, Hà Nội có gần 119.179 thí sinh dự xét tốt nghiệp. Kết quả, có 118.852 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,73%, tăng vượt bậc so với những năm qua.

Hồi tháng 7, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội, đã khởi tố vụ án Vô ý làm lộ bí mật nhà nước để điều tra làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Hà Nội hôm 26/6.

Theo xác minh ban đầu, chiều 26/6, một thí sinh tên N.V.K. đã lén mang điện thoại di động vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề thi môn Toán. Chụp xong, em đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải đề thi. Tuy nhiên, thí sinh mới chép được đáp án của hai câu hỏi thi. Thí sinh này còn chụp ảnh và đăng tải đề thi môn Hóa học, Vật lý trong buổi thi vào ngày 27/6.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện một trường hợp khác cũng sử dụng điện thoại để gian lận thi cử. Thí sinh này cũng lén mang điện thoại vào phòng thi để chụp ảnh đề thi môn Toán, Lịch sử, Tiếng Anh rồi dùng ứng dụng AI Gemini trên điện thoại để giải. Hội đồng coi thi đã phát hiện, lập biên bản vi phạm quy chế và đình chỉ thi.