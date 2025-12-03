TP.HCM tuyển sinh đầu cấp thế nào sau sáp nhập?

TP.HCM đã có thông tin dự kiến tuyển sinh đầu cấp năm 2026. Đây là năm đầu tiên thành phố tuyển sinh đầu cấp sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 8/2026.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 28/2/2026, thành phố tiến hành rà soát dữ liệu học sinh, đánh giá năng lực tiếp nhận của các cơ sở giáo dục và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết cho từng cấp học.

Giai đoạn xây dựng kế hoạch diễn ra từ 1/2 đến 31/3. Trong thời gian này, dự thảo kế hoạch tuyển sinh được soạn thảo, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi ban hành phương án chính thức.

Từ 31/3 đến 31/5, ngành giáo dục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quy định tuyển sinh; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi.

Giai đoạn cuối là từ 1/6 đến 31/8, thành phố sẽ tổ chức các kỳ thi và công tác tuyển sinh, thực hiện giám sát, đánh giá kết quả. Toàn bộ quy trình được tổng kết nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Cũng trong năm 2026, TP.HCM sẽ tổ chức tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Giống như thời gian trước sáp nhập, bản đồ GIS được ứng dụng vào công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo các học sinh được học ở trường gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sở đã chốt 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Năm 2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Vào các năm trước đó, TP.HCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tổ chức thi lớp 10 với 3 môn thi này.

Tại TP.HCM (cũ), trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025, thí sinh thi 3 môn để giành suất vào lớp 10 công lập. Với môn Toán và Ngữ văn, thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút còn môn Ngoại ngữ là 90 phút.

Còn tại tỉnh Bình Dương (cũ), trong kỳ thi năm 2025, thí sinh làm bài thi môn Toán và Ngữ văn trong 120 phút, môn Tiếng Anh là 60 phút.

Kỳ thi lớp 10 năm vừa qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) gồm môn Toán và Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút) còn môn Tiếng Anh làm bài trong 60 phút. Môn Tiếng Anh gồm phần trắc nghiệm và viết, trong đó phần viết chiếm 40% tổng điểm bài thi.