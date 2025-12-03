Chốt thời điểm hoàn thành sắp xếp các trường phổ thông

Trước ngày 31/12, các địa phương phải hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo chỉ đạo của Trung ương.

Bộ GD&ĐT đề nghị hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 31/12. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, nhằm bảo đảm ổn định, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bộ đề nghị địa phương tổ chức triển khai các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục.

Các địa phương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường liên cấp. Tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, nội trú liên cấp cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm ổn định hoạt động dạy học khi sắp xếp.

Sở GD&ĐT, các ngành liên quan và UBND cấp xã đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp, từ đó lựa chọn hoặc điều chỉnh lộ trình phù hợp, khả thi. Ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

"Các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Trung ương", Bộ GD&ĐT đề nghị.

Trước đó, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã có văn bản về việc công tác sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Theo đó, qua kiểm tra, bộ nhận thấy nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn hạn chế, có nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện đúng quan điểm: "Cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh".

Việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp; đội ngũ và định mức giáo viên; cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.