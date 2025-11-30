Sinh viên TP.HCM đã có lịch nghỉ Tết 2026, có trường cho nghỉ cả tháng

|
Sinh viên tại nhiều trường được nghỉ tết 3-4 tuần. Ảnh: Linh Huỳnh.
Khi công bố kế hoạch đào tạo cho năm học 2025-2026, nhiều trường đại học trên cả nước đã dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dành cho sinh viên, cán bộ, giảng viên.
Giống các năm học trước, một số trường cho nghỉ Tết kéo dài cả tháng để các sinh viên xa nhà có thêm thời gian ở cạnh gia đình nhân dịp đầu năm mới.
Tính đến thời điểm hiện tại, các trường cho sinh viên nghỉ dài nhất đều ở TP.HCM. Trong đó, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 30 ngày, Đại học Nông lâm TP.HCM và Đại học Công thương TP.HCM đều nghỉ 28 ngày. Với các trường khác, thời gian nghỉ Tết dao động từ 14-22 ngày, tuỳ lịch giảng dạy do nhà trường công bố.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dự kiến của các trường đại học cụ thể như sau.
|STT
|Trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|Số ngày nghỉ
|1
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|30 ngày
|2
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|3
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|4
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|5
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|6
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|7
|Học viện Ngân hàng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|8
|Đại học Gia Định
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|9
|Đại học Mở TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|10
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|11
|Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|12
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|13
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|14
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|15
|Học viện Hàng không Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|16
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|17
|Đại học Đại Nam
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|18
|Đại học CMC
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|19
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|20
|Đại học Hùng Vương
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|21
|Đại học Tài chính - Marketing
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|22
|Đại học Nha Trang
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|23
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|24
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|25
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|26
|Đại học Hoa Sen
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|27
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|28
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|29
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|30
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|31
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|32
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|16/2-1/3/2026
|14 ngày
|33
|Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|34
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|35
|Đại học Duy Tân
|9/2-25/2/2026
|17 ngày
|36
|Đại học Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|37
|Đại học Mỏ - Địa chất
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|38
|Đại học Mở Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|39
|Đại học Thương Mại
|10/2-23/2/2026
|14 ngày
|40
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|41
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|42
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|43
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|44
|Đại học Văn Hiến
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|45
|Đại học Thủy lợi
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|46
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|47
|Đại học Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|48
|Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)
|9/2-1/3/2036
|21 ngày
|49
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|50
|Đại học Thăng Long
|12/2-25/2/2026
|14 ngày
|51
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|52
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|53
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|16/2-28/2/2026
|13 ngày
|54
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|55
|Đại học Văn Lang
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|56
|Đại học Đà Nẵng
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|57
|Đại học Đồng Nai
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
