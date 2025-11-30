Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sinh viên TP.HCM đã có lịch nghỉ Tết 2026, có trường cho nghỉ cả tháng

  • Chủ nhật, 30/11/2025 11:16 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Hơn 50 trường đại học trên cả nước đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến, nhiều trường bố trí cho sinh viên nghỉ nhiều tuần liên tiếp.

Sinh viên tại nhiều trường được nghỉ tết 3-4 tuần. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi công bố kế hoạch đào tạo cho năm học 2025-2026, nhiều trường đại học trên cả nước đã dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dành cho sinh viên, cán bộ, giảng viên.

Giống các năm học trước, một số trường cho nghỉ Tết kéo dài cả tháng để các sinh viên xa nhà có thêm thời gian ở cạnh gia đình nhân dịp đầu năm mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, các trường cho sinh viên nghỉ dài nhất đều ở TP.HCM. Trong đó, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 30 ngày, Đại học Nông lâm TP.HCM và Đại học Công thương TP.HCM đều nghỉ 28 ngày. Với các trường khác, thời gian nghỉ Tết dao động từ 14-22 ngày, tuỳ lịch giảng dạy do nhà trường công bố.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dự kiến của các trường đại học cụ thể như sau.

STTTrườngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026Số ngày nghỉ
1Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/3/202630 ngày
2Đại học Nông lâm TP.HCM2/2-1/3/202628 ngày
3Đại học Công thương TP.HCM9/2-8/3/202628 ngày
4Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/3/202622 ngày
5Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/3/202622 ngày
6Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
7Học viện Ngân hàng9/2-1/3/202621 ngày
8Đại học Gia Định9/2-28/2/202620 ngày
9Đại học Mở TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
10Đại học Sư phạm Hà Nội 29/2-1/3/202621 ngày
11Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-1/3/202621 ngày
12Đại học Ngân hàng TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
13Học viện Phụ nữ Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
14Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
15Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
16Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
17Đại học Đại Nam9/2-22/2/202614 ngày
18Đại học CMC11/2-24/2/202614 ngày
19Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
20Đại học Hùng Vương8/2-1/3/202622 ngày
21Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/2/202614 ngày
22Đại học Nha Trang9/2-28/2/202620 ngày
23Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
24Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
25Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
26Đại học Hoa Sen9/2-22/2/202614 ngày
27Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
28Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
29Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
30Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/2/202614 ngày
31Đại học Quy Nhơn9/2-1/3/202621 ngày
32Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/3/202614 ngày
33Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)9/2-1/3/202621 ngày
34Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
35Đại học Duy Tân9/2-25/2/202617 ngày
36Đại học Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
37Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/3/202621 ngày
38Đại học Mở Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
39Đại học Thương Mại10/2-23/2/202614 ngày
40Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
41Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/2/202619 ngày
42Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp9/2-1/3/202621 ngày
43Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
44Đại học Văn Hiến11/2-24/2/202614 ngày
45Đại học Thủy lợi9/2-22/2/202614 ngày
46Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
47Đại học Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
48Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)9/2-1/3/203621 ngày
49Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
50Đại học Thăng Long12/2-25/2/202614 ngày
51Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
52Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/3/202621 ngày
53Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/2/202613 ngày
54Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
55Đại học Văn Lang9/2-1/3/202621 ngày
56Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2/202614 ngày
57Đại học Đồng Nai9/2-1/3/202621 ngày

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

