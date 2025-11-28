Chỉ 26% sinh viên một trường cao đẳng TP.HCM tham gia BHYT

Trong danh sách do Bảo hiểm Xã hội TP.HCM công bố, nhiều trường có tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mới đạt 50%, thậm chí chỉ đạt khoảng 26%.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại nhiều trường chưa đạt 100%. Ảnh: Duy Hiệu.

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM vừa công bố danh sách trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố có tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) dưới 98%. Danh sách này được tính đến ngày 31/10, bao gồm 66 trường đại học, cao đẳng công lập và tư thục.

Đáng chú ý, trong số 66 trường được đề cập, hai trường có tỷ lệ tham gia dưới 50%, cụ thể là Cao đẳng Giao thông Vận tải (26,35%) và trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch TP.HCM (48,99%).

Cao đẳng Giao thông Vận tải có 2.653 sinh viên đang được trường quản lý, nhưng chỉ có 699 sinh viên tham gia bảo hiểm. Trong khi đó, trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch TP.HCM có 198 học sinh và tổng số người tham gia bảo hiểm là 97.

Bên cạnh hai trường nêu trên, một số trường khác cũng có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm khá thấp, ví dụ như Cao đẳng nghề Hoa Sen (51,37%), Cao đẳng nghề Việt Mỹ (51,82%), Trung cấp Tây Sài Gòn (53,66%), Đại học Fulbright Việt Nam (57,48%), Cao đẳng An ninh mạng ISPACE (57,69%).

Danh sách một số trường được đề cập như sau:

Trước đó, vào tháng 5/2025, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM cũng từng công khai danh sách 70 trường có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế dưới 90%.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng căn cứ Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn dưới luật, học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng từng có chỉ đạo, yêu cầu hiệu trưởng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu các trường đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID; 100% học sinh, sinh viên được đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia.

"Để triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế và chỉ đạo của UBND TP.HCM, thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP.HCM đã đôn đốc nhiều lần, đồng thời gửi công văn đề nghị các cơ sở giáo dục khẩn trương lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, nhiều trường, đặc biệt là khối đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế còn thấp so với tỷ lệ bình quân chung của cả thành phố", cơ quan nhấn mạnh.