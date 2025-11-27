Thời tiết diễn biến phức tạp, TP.HCM ra thông báo khẩn

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, TP.HCM yêu cầu các trường bố trí việc học, điều chỉnh hoạt động ngoài trời để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Triều cường ngập ngang đùi hôm 5/11, phụ huynh và học sinh phải đi bộ ở khu vực đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong bối cảnh thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh lân cận diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ triều cường, lũ lụt, lũ quét, sạt lở và gió mạnh.

Sở nhấn mạnh rằng những yếu tố thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của học sinh, giáo viên khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Vì vậy, các đơn vị cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trong thời gian này, các trường được yêu cầu tiếp tục thực hiện đầy đủ các chỉ đạo liên quan đến đảm bảo an toàn trong hoạt động ngoài giờ chính khóa; rà soát toàn bộ kế hoạch đã và đang triển khai, căn cứ dự báo thời tiết để cân nhắc thay đổi thời gian, địa điểm hoặc hình thức tổ chức, vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì hoạt động giáo dục thiết thực.

Với các hoạt động diễn ra ngoài trời hoặc tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, dông lốc, triều cường hay mưa bão, nhà trường phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời.

Khi nhận được cảnh báo thời tiết, các đơn vị cần có kế hoạch đảm bảo an toàn, sơ tán học sinh và giáo viên nếu cần thiết, cùng với đó là cân nhắc rút ngắn chương trình hoặc chuyển về tổ chức tại trường.

Sở cũng lưu ý hạn chế khởi hành các chuyến đi vào ban đêm, trừ trường hợp đặc biệt và có biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt.

Trong tình huống thời tiết bất thường, các trường cần chủ động phương án thay thế như thay đổi lịch, địa điểm hoặc hình thức tổ chức. Việc điều chỉnh phải đặt an toàn lên hàng đầu, đồng thời hạn chế xáo trộn đối với kế hoạch giáo dục; không để yếu tố tiến độ hay chi phí gây ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn.

Cũng trong thời gian này, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải gửi báo cáo và hồ sơ chương trình ngoài giờ chính khóa trước hai ngày theo hướng dẫn tại Công văn 3358/SGDĐT-HSSV.

Lãnh đạo nhà trường cần theo dõi sát cảnh báo thời tiết, thông tin kịp thời đến học sinh, giáo viên và chuẩn bị phương án xử lý tình huống, đặc biệt đối với các trường ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng, vùng ven biển.

"Nhà trường có hình thức thông tin phù hợp để nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác, không đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, ven biển nơi có vùng nước nguy hiểm nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc", Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.