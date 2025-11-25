Trên 720 trường học Khánh Hòa đã đón học sinh trở lại sau mưa lũ

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, đến sáng 25/11, 726/796 trường học tổ chức dạy học bình thường; còn 70 trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quân đội tham gia dọn dẹp vệ sinh ở trường trường Mầm non Vĩnh Thạnh, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN.

Đợt mưa lũ lớn kéo từ ngày 15-21/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Khánh Hòa, trong đó có ngành giáo dục và đào tạo. Đến nay, vẫn còn 70 trường tiếp tục cho học sinh nghỉ để dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Thiệt hại trên 32 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, đến sáng 25/11, đã có 726/796 trường học tổ chức dạy học bình thường; vẫn còn 70 trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học để dọn dẹp, khắc phục hậu quả (gồm 24 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 15 trường THCS, 7 trường THPT và 2 trường trung cấp nghề).

Theo ước tính ban đầu, ngành giáo dục tỉnh thiệt hại trên 32 tỷ đồng , chưa bao gồm sách vở của học sinh bị ngập lụt tại nhà.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lê Đình Thuần thông tin đến thời điểm này, ngành chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người. Tài sản và thiết bị dạy học vẫn đang được các trường cập nhật báo cáo. Một số trường đảm bảo an toàn cho việc dạy và học đã đón học sinh đến trường từ ngày 24/11.

Trước đó, tỉnh có kế hoạch cho học sinh học trực tuyến. Tuy nhiên, phương án này chưa thực hiện được vì thầy cô phải dọn dẹp trường lớp, phụ huynh cũng phải dọn nhà để ổn định cuộc sống, các thiết bị điện tử trong nhà hư hỏng nặng, không thể hỗ trợ cho việc dạy và học...

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nêu rõ trước mắt, các trường đón học sinh đến lớp làm quen sau những ngày dài nghỉ học. Công tác khắc phục tiếp tục được tiến hành nhằm đảm bảo điều kiện dạy và học tốt cho học sinh, nhất là ở vùng bị ngập lụt.

Khu vực trước trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) ngập trong lũ, hình ảnh ghi nhận sáng 19/11. Ảnh: Báo Khánh Hoà.

Dồn sức khắc phục

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại trường Mầm non Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang) sáng 25/11, các giáo viên toàn trường vẫn đang dọn dẹp. Sau khi được bộ đội hỗ trợ, đến sáng 25/11, trường vẫn ngổn ngang với nhiều vật dụng, đồ chơi dính đầy bùn đất.

Dự kiến trong tuần này, các cô giáo tiếp tục tổng lực làm vệ sinh, đảm bảo trường lớp an toàn để đón trẻ quay trở lại học.

Cô Mai Thị Hoàng, Hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Thạnh, chia sẻ khi có thông báo đợt mưa lớn ở tỉnh, các giáo viên ở 2 điểm trường đã kê dọn đồ dùng học tập của học sinh lên cao. Mọi năm, tại các điểm trường, nước chỉ ngập khoảng 50-70 cm.

Năm nay, điểm đường thứ 2 ở thôn Phú Thạnh ngập xấp xỉ 3 m, làm trôi nhiều vật dụng. Điểm trường thứ nhất ngập tầm 1 m khiến đồ chơi và các vật dụng học tập đều bị ướt. Nhà các cô giáo ở trường đều bị ngập. Vì thế, các cô phải sắp xếp thời gian vừa dọn dẹp ở nhà vừa lên trường.

Tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang), sáng 25/11, nhà trường đã đón học sinh trở lại và triển khai các hoạt động dạy, học. Các lớp hiện nay vẫn còn vắng từ 5-7 học sinh.

Tuy nhiên, bàn ghế, phương tiện dạy học, tivi, máy chiếu và thiết bị khác đang bị hư hỏng, chưa sửa chữa, bổ sung kịp, học sinh thiếu cặp sách, bút vở... Thầy cô các lớp đã đón, động viên học sinh, thăm hỏi gia cảnh các em và thống kê thiệt hại.

Thầy Bùi Hà Nam, Hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh, thông tin khi nước rút, cảnh vật ngổn ngang. Sân trường toàn bùn đất, phòng học nước ngập sâu gần 3m, bàn ghế ngâm nước lụt nhiều ngày, đồ dùng và thiết bị dạy học hư hại 100%.

Cùng với sự giúp đỡ của quân đội, giáo viên của trường đã khắc phục, vệ sinh trường lớp xong từ tối 24/11 và đón học sinh trở lại vào ngày 25/11.

Tương tự, khu vực phía nam tỉnh gồm các phường, xã Đô Vinh, Phước Hậu, Ninh Phước… cũng là tâm điểm thiệt hại vì ngập lũ. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng, công an, quân đội và giáo viên các trường, đội hình thanh niên đã hỗ trợ vệ sinh trường học, giúp học sinh sớm trở lại lớp.

Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, ngành giáo dục dồn toàn sức để học sinh sớm trở lại trường. Tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh ở vùng bị ngập lụt 500.000 đồng/em để mua sách vở. Mỗi nhân khẩu vùng ngập được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Ngoài ra, TP.HCM cũng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có sửa chữa toàn bộ trường lớp, dựng bếp ăn, cấp thuốc miễn phí.