Đêm trắng chưa từng có của sinh viên TP.HCM

Dù trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ, các sinh viên tại TP.HCM vẫn tranh thủ thời gian đăng ký làm tình nguyện viên, hỗ trợ sắp xếp, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ miền Trung.

Quỳnh Hương, sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM TP.HCM, đăng ký tham gia hoạt động hỗ trợ thông qua bài đăng kêu gọi trên mạng xã hội. Ảnh: Thái An.

"Nhẹ tay thôi mấy đứa, toàn đồ cứu trợ của bà con TP.HCM gửi đó".

"Em chuyển cái này lên phía trên kia đi, xếp gọn vào nghen".

"Có thêm đồ tới nè mọi người ơi, mỗi người phụ một tay cho nhanh nha".

Từ sáng sớm, Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã bắt đầu rộn rã, tấp nập người qua lại. Sinh viên tại làng đại học và nhiều trường đại học khác trên địa bàn TP.HCM nhanh chóng tập hợp, điểm danh và nhận phần việc theo sắp xếp của đơn vị phụ trách.

Quần áo, nước uống đóng chai, mì gói..., hàng tấn nhu yếu phẩm được gửi đến Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM được các tình nguyện viên phân loại, sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực. Sau khi hoàn thiện việc phân loại, tất cả đồ hỗ trợ sẽ được vận chuyển đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Bận học nhưng vẫn tranh thủ đi

Bước vào năm 3 đại học - giai đoạn có nhiều môn chuyên ngành quan trọng và nhiều bài tập lớn cần hoàn thành, Trung Kiên, sinh viên Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vẫn tranh thủ buổi sáng đầu tuần không vướng lịch học để đến Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM làm tình nguyện viên.

Thông qua bài đăng trên mạng xã hội của một người bạn, cậu mới biết đến hoạt động này. Không kịp điền đơn đăng ký, nam sinh cấp tốc đến nhà văn hoá và bắt tay vào việc.

Sau khi điểm danh, Kiên được giao vận chuyển, phân loại các thùng nhu yếu phẩm như nước uống, mì gói. Đối với người thường xuyên vận động như Kiên, các nhiệm vụ lần này không quá khó khăn, ngược lại có thể giúp cậu vận động, giải toả đầu óc sau thời gian học căng thẳng.

Dù bận rộn với thi cuối kỳ, bài tập lớn, nhiều sinh vẫn tranh thủ thời gian tham gia hỗ trợ tại Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Cũng giống như Trung Kiên, Đức Khoa, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), cũng sắp xếp thời gian rảnh hiếm hoi trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ để đăng ký làm tình nguyện viên, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến các tỉnh miền Trung. Trong hai ngày liên tục, Khoa đều có mặt tại Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM để vận chuyển hàng hoá theo bố trí của đơn vị tổ chức.

“Các tình nguyện viên chủ yếu là sinh viên, hầu hết không quen biết nhau nhưng làm việc rất ăn ý. Tất cả đều chung một tấm lòng hướng về miền Trung, ai cũng muốn hoàn thành nhanh để các vật phẩm cứu trợ sớm được gửi đến bà con vùng lũ", Khoa chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong khi nhiều nam sinh đảm nhận nhiệm vụ khuân vác, chuyển hàng ra xe, các nữ sinh được bố trí tiếp nhận quần áo, gấp gọn và phân loại vật phẩm. Không khí làm việc diễn ra nhịp nhàng, ai cũng động viên nhau làm việc nhanh chóng để hàng hoá được gửi đến miền Trung nhanh nhất có thể.

Trong số đó, nhóm bạn thân từ cấp 2 gồm Bảo Trân, Anh Thư và Quỳnh Hương đã có mặt từ 7h để bắt đầu phần việc được giao. Cả ba nữ sinh không phải sinh viên làng đại học, nhưng vẫn tranh thủ dậy sớm, đi từ nhà để kịp giờ làm việc cùng đoàn tình nguyện viên.

“Mình không thể trực tiếp đến vùng lũ nên chọn cách góp sức tại đây. Hy vọng những đóng góp nhỏ của chúng mình có thể phần nào hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn", Bảo Trân nói.

Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM ghi nhận hàng nghìn lượt hỗ trợ vật phẩm và hàng nghìn lượt sinh viên đăng ký tham gia. Ảnh: Thái An.

Hơn 5.000 lượt sinh viên đăng ký tham gia

"Tã cho em bé. Bà con TP.HCM chúc sức khoẻ mọi người".

"Đồ cho bé trai từ 7-8 tuổi".

"Quần áo cho nữ. Đồng bào mình cố lên".

Dù gấp rút chuẩn bị nhu yếu phẩm và gửi đến Nhà Văn hoá Sinh viên, nhiều người dân TP.HCM vẫn không quên phân loại và để lại lời nhắn động viên trên từng thùng hàng cứu trợ.

Thông tin với Tri Thức - Znews về hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ, Thục Vy, đại diện phòng Sự kiện - Kỹ năng của Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM, cho biết hoạt động tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ được triển khai từ tối 22/11 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng lớn của cộng đồng.

Sinh viên được đơn vị tổ chức phân chia nhiệm vụ, điều phối rõ ràng để công việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Ảnh: Thái An.

Từ khi hoạt động được triển khai, các sinh viên bắt đầu tập trung từ 5h để bắt đầu điểm danh, sau đó vận chuyển hàng. Ca chiều tối kéo dài từ 14h đến 23h, thậm chí nhiều sinh viên ở lại hỗ trợ tới 2-3h sáng hôm sau.

“Chúng tôi đăng thông báo tuyển tình nguyện viên trên trang Facebook chính thức và đã nhận hơn 5.000 lượt đăng ký. Riêng ngày 23/11, hơn 4.000 lượt tình nguyện viên đã đến hỗ trợ”, Thục Vy thông tin, đồng thời cho biết không riêng sinh viên, nhiều em nhỏ, người lớn tuổi cũng biết đến hoạt động và tham gia góp sức.

Ban đầu, hàng cứu trợ được tập kết bên trong nhà văn hoá, nhưng sau đó "tràn" ra cả khu vực phía ngoài vì số lượng quá lớn. Vy cho biết số nhu yếu phẩm hiện tại không đếm xuể, có thể lên đến hàng tấn.

Do số lượng vật phẩm quyên góp quá lớn, ngoài việc vận chuyển, các tình nguyện viên còn phân loại, kiểm tra chất lượng hàng hoá để đảm bảo vật phẩm đến tay bà con vùng lũ an toàn, kịp thời và có thể sử dụng được.

“Nhìn các bạn làm việc từ sáng sớm đến khuya, chúng tôi thật sự cảm động. Tinh thần sẻ chia của sinh viên TP.HCM là nguồn động lực lớn để nhà văn hoá tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng”, Thục Vy chia sẻ.