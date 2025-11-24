Nhiều đại học ở TP.HCM giảm học phí, khẩn cấp hỗ trợ sinh viên

Trước tình hình bão lũ, ngập lụt nặng nề tại miền Trung trong những ngày qua, nhiều trường đại học ở TP.HCM đã tiến hành khảo sát, ban hành chính sách hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

Hình ảnh chụp lúc 13h ngày 20/11. khu vực Vĩnh Thái (phường Nam Nha Trang) ngập nặng. Ảnh: Phạm Hưng.

Từ ngày 16 đến 20/11, từ Gia Lai đến Khánh Hòa xảy ra mưa lớn. Lũ trên các sông dâng cao, một số nơi vượt mốc lịch sử 0,2-1,1m, khiến nhà dân bị cô lập. Giao thông qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tê liệt.

Tính đến chiều 23/11, mưa lũ gây nhiều mất mát, tổng thiệt hại kinh tế ước tính 13.078 tỷ đồng . Nhiều trường, trong đó các đại học ở TP.HCM, đã ban hành chính sách hỗ trợ tài chính kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên, đồng thời tổ chức các điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào.

Loạt trường hỗ trợ tài chính

Đại học Ngân hàng TP.HCM ra thông báo hỗ trợ và tạm hoãn đóng học phí đối với sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt trong tháng 11/2025. Sinh viên thuộc đối tượng cần hỗ trợ nộp hồ sơ tại Trung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp từ ngày 24/11 đến hết ngày 30/11.

Khoa Nhật Bản học (Đại học Công nghệ TP.HCM) cho biết đã hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho những sinh viên của khoa có gia đình đang bị ảnh hưởng ở các vùng bão lũ. Bên cạnh đó, khoa sẽ tiếp tục khảo sát và có chính sách hỗ trợ cho những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.HCM mở rộng chương trình hỗ trợ sinh viên vùng bão, lũ đã ban hành hồi tháng 10 với sinh viên có hộ khẩu thường trú ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Theo đó, sinh viên được giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025, cấn trừ vào học kỳ đầu năm 2026; gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu 2026 đến 25/1/2026.

Trường còn trao 100 suất học bổng, mỗi suất 12-14 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ, chưa nhận học bổng nào tương tự và không bị kỷ luật. Ngoài ra, sinh viên có thể vay ngân hàng để đóng học phí, được trường hỗ trợ trả lãi.

Tại Đại học Lạc Hồng, sinh viên Phan Tấn Phú (lớp 24DC1, khoa Cơ điện Điện tử) được nhà trường miễn 100% học phí toàn khoá. Được biết, cơn lũ dữ tại Phú Yên đã cướp đi gia đình em Phú. Cha và mẹ em đã không may bị nước lũ cuốn trôi, để lại 3 anh em bơ vơ, em út mới 10 tuổi. Trước mắt, nhà trường đã chuyển 15 triệu đồng để phụ lo hậu sự cho ba mẹ Phú.

Hàng loạt trường đại học ở TP.HCM khác như Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM), Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Luật TP.HCM... cho biết đang khảo sát tình hình sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh các đại học ở TP.HCM, nhiều trường như Đại học CMC, Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên (Đại học Hải Phòng), Đại học Văn Lang, Đại học Lạc Hồng, Đại học Quốc gia TP.HCM... đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Tổ chức cứu trợ, chi viện

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, sau những ngày mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng, những ngày qua, hàng trăm lượt đoàn viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã ra quân dọn vệ sinh bãi biển; hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho các địa phương bị chịu ảnh hưởng; hỗ trợ khắc phục hư hại tại nhà dân, trường học, bệnh viện…

Sinh viên tại Khánh Hòa ra quân hỗ trợ khắc phục hư hại tại trường học. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã thiết lập điểm tiếp nhận cứu trợ. Chỉ trong một ngày phát động, lượng hàng hóa quyên góp (nhu yếu phẩm, quần áo, thực phẩm) đã vượt ngoài dự kiến và đang được khẩn trương đóng gói để vận chuyển.

Tương tự, Đại học Nha Trang tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Khánh Hòa. Nhà trường cũng bố trí chỗ ở miễn phí tại các khu giảng đường cho bà con chưa có chỗ ở do mưa lũ. Ngoài ra, trường còn phối hợp Chi hội Lạnh & Điều hòa Không khí Nha Trang hỗ trợ bà con sửa chữa thiết bị gia dụng ngập nước sau lũ.

Đại học Nha Trang hỗ trợ sửa thiết bị gia dụng ngập nước. Ảnh: FBNT.

Sáng sớm 24/11, đội hình 150 thanh niên tình nguyện TP.HCM cũng đã lên đường ra vùng lũ miền Trung. Trong đó, 50 thanh niên cứu nạn, cứu hộ và y tế, 20 huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 80 đoàn viên, hội viên, sinh viên, thanh niên tình nguyện sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa phương bị chia cắt, cô lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với đó là hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục, sửa chữa nhà cửa; dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; sửa xe, phương tiện bị hư hỏng do ngập lụt; tiếp nhận, điều phối, phân bổ, phân phát hàng hóa cứu trợ đồng bào từ TP.HCM chuyển đến Khánh Hòa; tiếp tế lương thực, thực phẩm, hàng hóa cứu trợ cho người dân.