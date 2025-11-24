7 câu nói 'mát lòng mát dạ' thường đến từ người có EQ cao

1. "Nghe có vẻ điều này thực sự quan trọng với bạn": Câu này mời gọi đối phương chia sẻ sâu hơn về cảm xúc. Nó chứng tỏ bạn không chỉ chú ý đến lời nói của họ mà còn cả những cảm xúc đằng sau. Khi nói câu này, bạn cho thấy mình vừa quan sát tinh tế, vừa là người đáng tin cậy. Ảnh: Phương Lâm.

2. "Ánh mắt bạn sáng lên khi bạn nói về điều này": Câu nói này giúp người đối diện nhận ra điều mà họ thường không tự thấy. Khi phản hồi lại các tín hiệu phi ngôn ngữ của họ, có thể là một nụ cười chân thành, bạn đang dành cho họ một lời khen tinh tế, đồng thời giúp họ hiểu rõ hơn điều gì thực sự khiến họ hứng thú và đam mê. Ảnh: Phương Lâm.

3. "Tôi thích cách bạn đặt câu hỏi đó. Nó thật bất ngờ": Bằng cách khen ngợi sự tò mò của họ, bạn cho thấy mình đánh giá cao cách họ tư duy và sẵn lòng khám phá những ý tưởng bất chợt, thay vì chỉ tìm kiếm những câu trả lời quen thuộc, dễ đoán. Ảnh: Phương Lâm.

4. "Tôi chưa bao giờ nhìn nhận vấn đề theo cách đó": Những người có EQ cao không phải lúc nào cũng cần đúng. Họ tin cuộc sống sẽ thú vị hơn khi mở lòng hợp tác và khám phá. Phản hồi này báo hiệu họ là người khiêm tốn và sẵn lòng được thử thách. Điều này này khiến họ trở nên thu hút. Ảnh: Phương Lâm.

5. "Điều gì khiến bạn mỉm cười hôm nay?": Thay vì hỏi chung chung "Ngày hôm nay của bạn thế nào?", câu hỏi này chuyển trọng tâm sang một khoảnh khắc vui vẻ cụ thể. Nó khơi gợi lòng biết ơn và giúp đối phương suy ngẫm sâu sắc hơn. Ảnh: Pexels.

6. "Bạn có thể nói chậm lại phần đó không? Tôi không muốn bỏ lỡ": Những người EQ cao biết cách sống chậm lại và hào phóng với thời gian. Câu nói này thể hiện sự quan tâm đủ lớn để dừng lại và lắng nghe kỹ hơn, biến việc ngắt lời thành hành động tích cực trong mối quan hệ. Ảnh: Pexels.

7. "Kể cho tôi nghe thêm đi": Đây là câu nói gợi mở, cho thấy bạn thực sự quan tâm và muốn hiểu câu chuyện sâu hơn, chứ không chỉ nghe cho có. Nó khuyến khích người đối diện chia sẻ nhiều hơn về trải nghiệm, cảm xúc hoặc suy nghĩ của họ - những điều thường bị bỏ qua trong các cuộc trò chuyện bình thường. Khi dùng cụm từ này, bạn tạo cảm giác an toàn và được lắng nghe, giúp mối quan hệ trở nên gần gũi và chân thật hơn. Ảnh: Pexels.

