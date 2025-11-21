7 cụm từ ngay lập tức dập tắt cơn ăn vạ của trẻ

Theo nhà tâm lý học Reem Raouda (Mỹ), khi trẻ ăn vạ, logic và những lời thuyết giảng của bố mẹ sẽ không có tác dụng. Nguyên nhân là khi cảm xúc bị choáng ngợp, vỏ não trước trán - bộ phận chịu trách nhiệm lý luận và ngôn ngữ - gần như ngừng hoạt động. Do đó, thay vì quát mắng ngay lập tức, điều trẻ thực sự cần là kết nối để điều chỉnh cảm xúc. Chia sẻ trên CNBC, vị chuyên gia chỉ ra 7 cụm từ hữu hiệu làm xoa dịu hệ thần kinh của trẻ, khôi phục cảm giác an toàn và dạy chúng kỹ năng điều chỉnh cảm xúc.

1. Không nói gì cả: Khi trẻ đang bùng nổ cảm xúc, bản năng của bố mẹ là muốn dừng nó lại thật nhanh. Bạn có thể muốn hét lên "Bình tĩnh lại", "Không được khóc"... Tuy nhiên, điều này chỉ tiếp thêm dầu vào lửa. Cách nhanh nhất để kết thúc cơn ăn vạ của trẻ chính là im lặng. Hãy lại gần con và giữ thái độ thư giãn. Việc không nói gì sẽ truyền tải thông điệp "Con an toàn và cha/mẹ có thể kiểm soát được chuyện này". Khi hơi thở của con chậm lại và đỉnh điểm cảm xúc đã qua, đó là lúc lời nói bố mẹ mới bắt đầu có tác dụng.

2. "Cảm giác này khó chịu thật, con nhỉ?": Thay vì xem nhẹ cảm xúc của trẻ hoặc thúc giục chúng vượt qua, câu nói này công nhận cường độ của cảm xúc. Nó giúp trẻ thấy được điều gì đang xảy ra bên trong mình thay vì bị cảm xúc nhấn chìm. Khi trẻ cảm thấy được nhìn nhận, cơ thể chúng sẽ giải phóng căng thẳng. Chuyên gia Reem cho rằng đó là bước đầu tiên hướng tới nhận thức về cảm xúc.

3. "Bố/mẹ ở ngay đây": Khi trẻ cảm thấy choáng ngợp, lý trí sẽ không còn tác dụng. Hệ thần kinh của con sẽ ở chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy. Điều chúng cần nhất lúc này là sự giúp đỡ để điều chỉnh cảm xúc. Câu nói "Bố/mẹ ở ngay đây" sẽ giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu, không bị bỏ rơi. Chúng sẽ lấy lại bình tĩnh và sẵn sàng để giao tiếp trở lại.

4. "Con tức giận thì không sao. Nhưng đánh người thì không được": Nhiều cha mẹ loay hoay giữa việc nuông chiều và nghiêm khắc với con. Câu nói này sẽ giúp bạn giữ được sự cân bằng - bạn cho con biết cảm xúc của con là bình thường, nhưng hành vi vượt ranh giới thì không thể chấp nhận. Khi cha mẹ vừa kiên định về giới hạn, vừa đủ bao dung với cảm xúc, trẻ sẽ dần học được cách kiềm chế bốc đồng.

5. "Chúng ta nghỉ ngơi chút nhé": Cùng con điều chỉnh cảm xúc hiệu quả hơn nhiều so với việc tách con ra một mình. Theo chuyên gia, câu nói này giúp trẻ học cách bình tĩnh cùng bố mẹ. Bạn chỉ cần ngồi cạnh, hít thở chậm cho đến khi cơn bão cảm xúc của trẻ đi qua. Sự gần gũi thường giúp trẻ cảm thấy an toàn nhanh hơn là bị cô lập.

6. "Dù thế nào, bố/mẹ vẫn luôn yêu con": Tình yêu thương điều kiện là điều quan trọng nhất với mọi đứa trẻ. Thực tế, nhiều cơn ăn vạ có thể là cách trẻ kiểm tra một điều thầm kín: “Khi con khó chịu, bướng bỉnh hay không đáng yêu, bố/mẹ còn yêu con không?”. Câu nói này cho con câu trả lời rõ ràng. Nó giúp trẻ cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc và giảm bớt cảm giác xấu hổ khi không kiểm soát được bản thân.

7. "Bố/mẹ hiểu con": Khi đang trong cơn giận dữ, điều trẻ cần nhất không phải là một người ra lệnh mà là một đồng minh. Câu nói "Bố/mẹ hiểu và luôn ở cạnh con" có sức mạnh xoa dịu và khiến con mở lòng lắng nghe. Chính sự ủng hộ vô điều kiện này sẽ giúp con cảm thấy an toàn và sẵn sàng cùng bố mẹ tìm ra giải pháp thay vì tiếp tục chống đối.

