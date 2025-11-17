Chuyện gì xảy ra với voi ma mút trước khi tuyệt chủng?

|
1. Voi ma mút lông xoăn tồn tại từ khi nào?
Theo Live Science, voi ma mút lông xoăn tồn tại vào khoảng 700.000 năm trước. Phần lớn cá thể biến mất sau khi Kỷ Băng hà cuối cùng kết thúc vào 11.700 năm trước. Dù hóa thạch cho thấy chúng tuyệt chủng ở Bắc Mỹ khoảng 10.500 năm trước, dấu vết DNA trong tầng băng vĩnh cửu lại cho thấy chúng có thể tồn tại đến 5.000 năm trước tại Yukon. Một số quần thể cuối cùng cầm cự trên đảo Wrangel của Nga, ngoài khơi Alaska cho đến khoảng 4.000 năm trước. Nguyên nhân tuyệt chủng vẫn chưa rõ ràng nhưng có nghiên cứu cho rằng chúng suy yếu do cận huyết, trong khi giả thuyết khác nghi ngờ một sự kiện bí ẩn đã xóa sổ những cá thể cuối cùng. Ảnh: Live Science.
|
2. Voi ma mút lông xoăn sống ở đâu?
Voi ma mút lông xoăn từng phân bố rộng khắp vùng Bắc cực, trải từ Á - Âu đến Bắc Mỹ. Ở cực đại của Kỷ Băng hà cuối cùng, khi băng bao phủ phần lớn Bắc bán cầu, loài này còn xuất hiện xa về phía nam, tới tận Tây Ban Nha và bang Illinois (Mỹ). Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, voi ma mút lông xoăn tiến hóa tại miền đông Siberia, trong khi tổ tiên chung của cả voi ma mút và voi hiện đại bắt nguồn từ châu Phi. Khoảng 3 triệu năm trước, chúng mới bắt đầu lan rộng lên Bắc bán cầu. Dù ưa môi trường giá lạnh, loài này có họ hàng gần là voi ma mút Colombia, phân bố khắp Bắc Mỹ và Mexico và thậm chí có kích thước lớn hơn đôi chút so với voi ma mút lông xoăn. Ảnh: Smithsonian Magazine.
|
3. Nhận định nào sau đây không đúng về voi ma mút lông xoăn?
Voi ma mút lông xoăn trông rất giống họ hàng voi hiện đại, nhưng chúng có các lớp mỡ đặc biệt và được bao phủ bởi lớp lông nâu dày. Điều này giúp chúng giữ ấm trong các vùng Bắc cực lạnh giá như Siberia và Alaska. Con đực của loài này có ngà lớn và cong để tranh giành bạn tình. Con cái cũng có ngà, nhưng thường thẳng và nhỏ hơn nhiều so với ngà của con đực. Ảnh: Natural History Museum.
|
4. Voi ma mút lông xoăn cao bao nhiêu?
Theo AZ Animals, voi ma mút lông xoăn có kích thước xấp xỉ voi châu Á ngày nay. Con đực cao tới khoảng 3,5 m, trong khi con cái thấp hơn một chút, khoảng 3 m. Ảnh: Britannica.
|
5. Voi ma mút lông xoăn nặng bao nhiêu kg?
Voi ma mút lông xoăn rất nặng, con đực có thể nặng tới 5.400 kg còn con cái lên đến 3.600 kg. Ảnh: The Guardian.
|
6. Voi ma mút lông xoăn ăn gì để tồn tại?
Voi ma mút lông xoăn chủ yếu ăn cỏ và các loài thực vật có hoa nhỏ giàu dinh dưỡng - loài phát triển mạnh trong môi trường lạnh giá nơi chúng sinh sống. Nhờ cặp ngà cong, chúng có thể đào xuyên lớp tuyết bị nén để tìm các loại cây chết hoặc đang phân hủy mà nhiều loài ăn cỏ khác không thể tiếp cận. Một nghiên cứu công bố năm 2015 trên tạp chí Scientific Reports thậm chí cho thấy loài này có thể đã ăn cả phân của chính mình để bổ sung dưỡng chất trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Ảnh: SpaceNews.
|
7. Chuyện gì đã xảy ra với voi ma mút lông xoăn trước khi tuyệt chủng?
Đa số các nhà khoa học đồng thuận rằng sự suy giảm của voi ma mút bắt nguồn từ hiện tượng ấm lên sau kỷ băng hà, khiến môi trường sống lạnh khô của chúng bị thu hẹp và dần nhường chỗ cho rừng cùng đầm lầy. Khi thảm thực vật đặc trưng như cỏ và cây bụi biến mất, quần thể ma mút yếu dần và giảm mạnh về số lượng. Một số giả thuyết khác cho rằng thoái hóa di truyền, dịch bệnh hoặc thiên tai có thể là “đòn cuối cùng” xóa sổ những cá thể cuối cùng của loài. Dẫu vậy, điều gì thực sự đã xảy ra ngay trước khi chúng tuyệt chủng vẫn là câu hỏi mở của cổ sinh học hiện đại. Ảnh: Valeri Plotnikov.
