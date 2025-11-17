Chuyện gì xảy ra với voi ma mút trước khi tuyệt chủng?

1. Voi ma mút lông xoăn tồn tại từ khi nào? 700.000 năm trước

1 triệu năm trước

2 tỷ năm trước

4 tỷ năm trước Theo Live Science, voi ma mút lông xoăn tồn tại vào khoảng 700.000 năm trước. Phần lớn cá thể biến mất sau khi Kỷ Băng hà cuối cùng kết thúc vào 11.700 năm trước. Dù hóa thạch cho thấy chúng tuyệt chủng ở Bắc Mỹ khoảng 10.500 năm trước, dấu vết DNA trong tầng băng vĩnh cửu lại cho thấy chúng có thể tồn tại đến 5.000 năm trước tại Yukon. Một số quần thể cuối cùng cầm cự trên đảo Wrangel của Nga, ngoài khơi Alaska cho đến khoảng 4.000 năm trước. Nguyên nhân tuyệt chủng vẫn chưa rõ ràng nhưng có nghiên cứu cho rằng chúng suy yếu do cận huyết, trong khi giả thuyết khác nghi ngờ một sự kiện bí ẩn đã xóa sổ những cá thể cuối cùng. Ảnh: Live Science.