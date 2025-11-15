Chuyện gì đã xảy ra trong Kỷ Băng hà?

Kỷ Băng Hà đầu tiên được gọi là Băng hà Huronian đã diễn ra hơn 2 tỷ năm trước. Sự kiện này được cho là bắt nguồn từ sự sụt giảm mạnh khí nhà kính trong khí quyển, kéo theo sự hạ nhiệt toàn cầu. Giai đoạn băng giá cổ đại này cung cấp bằng chứng rõ nét về những biến động khí hậu trong lịch sử Trái Đất, góp phần định hình hành tinh và các dạng sống thời kỳ đó. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng khí hậu Trái Đất liên tục thay đổi, và Kỷ Băng hà chỉ là một chương trong câu chuyện dài và phức tạp của hành tinh. Ảnh: Live Science.

Trong suốt lịch sử 4,5 tỷ năm, Trái Đất đã trải qua ít nhất 5 Kỷ Băng hà, mỗi kỳ kéo dài hàng triệu năm. Những giai đoạn băng hà rộng lớn này xen kẽ với các thời kỳ gian băng ấm hơn, tạo nên chuỗi biến động khí hậu liên tục. Trong suốt quá trình này, Trái Đất trải qua nhiều chu kỳ băng hà - gian băng, góp phần kiến tạo nên các cảnh quan ngày nay. Tính chu kỳ của Kỷ Băng hà cũng phản ánh sự tương tác phức tạp giữa nhiều yếu tố chi phối khí hậu toàn cầu. Ảnh: PBS.

Kỷ Băng hà không chỉ mang đến cái lạnh khắc nghiệt mà còn tạo ra những biến đổi về lượng mưa, mực nước biển và sự phân bố của các loài. Khi nước bị đóng băng, mực nước biển hạ thấp, để lộ các cầu nối đất liền giúp con người và động vật di cư sang những vùng đất mới. Những dịch chuyển này góp phần hình thành sa mạc, tạo điều kiện cho loài đặc hữu tiến hóa và làm thay đổi cấu trúc hệ sinh thái toàn cầu. Giai đoạn đầy biến động buộc các sinh vật sống phải thích nghi hoặc biến mất, từ đó định hình nên sự đa dạng sinh học hiện nay. Ảnh: Live Science.

Những thay đổi trong quỹ đạo và độ nghiêng của Trái Đất, được gọi là chu kỳ Milankovitch, giữ vai trò quan trọng trong việc "kích hoạt" Kỷ Băng hà. Các chu kỳ này quyết định lượng bức xạ Mặt Trời đến từng khu vực, từ đó chi phối nhiệt độ toàn cầu và mô hình lượng mưa. Dù chỉ là những biến thiên nhỏ, sự thay đổi trong chuyển động của Trái Đất có thể tạo ra tác động khí hậu lớn trong thang thời gian hàng nghìn đến hàng triệu năm, hình thành tính chu kỳ của các Kỷ Băng Hà. Ảnh: Independent Institute.

Trong thời kỳ Kỷ Băng hà, sa mạc Sahara từng mang diện mạo trái ngược hoàn toàn hiện nay. Lượng mưa tăng mạnh đã biến vùng đất khô cằn này thành đồng cỏ xanh mướt, xuất hiện nhiều hồ, sông cùng hệ động thực vật phong phú. “Sahara xanh” khi đó trở thành nơi lý tưởng cho các cộng đồng người cổ đại sinh sống và phát triển, theo The Conversation. Ảnh: ThoughtCo.

Các sông băng và tảng băng trôi trong Kỷ Băng Hà đã kiến tạo nhiều cảnh quan đặc trưng của Trái Đất ngày nay. Chúng tạo ra thung lũng, vịnh hẹp và để lại khối lượng trầm tích khổng lồ góp phần hình thành núi, hồ và thậm chí cả các mảng lục địa. Dấu ấn của thời kỳ này hằn rõ trên bề mặt hành tinh, từ Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ đến những vịnh hẹp ở Na Uy... Ảnh: Pexels.

Sự kết thúc của Kỷ Băng hà kéo theo làn sóng tuyệt chủng của nhiều loài động vật cỡ lớn, hay còn gọi là megafauna. Cụ thể, những sinh vật biểu tượng đã tuyệt chủng gồm voi ma mút lông dài, mèo răng kiếm và lười đất khổng lồ. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn còn gây tranh luận, nhưng nhiều giả thuyết cho rằng đó là hậu quả của sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, săn bắt của con người và suy giảm môi trường sống. Ảnh: Evidence Network.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.