Điều ít biết về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tháng 1/1946, một tổ chức Quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (Pháp), lấy tên Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE). Tháng 7/1953, tại Hội nghị FISE họp tại Viên (thủ đô nước Áo), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã được công nhận là một thành viên chính thức và có đại diện tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Quốc tế. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 20/11 có nguồn gốc từ FISE. Từ ngày 26-30/8/1957, tại Hội nghị FISE ở Warszawa (Ba Lan) với 57 nước tham dự, trong đó có Việt Nam, tổ chức này đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm làm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo. Ngày 20/11/1958, Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo lần đầu tiên trên toàn miền Bắc. Ảnh: Thành Đông.

Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 thiết lập ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể trong cả nước. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam để tôn vinh những người làm công tác trồng người. Ảnh: Đinh Hà.

"Không thầy đố mày làm nên" là một câu tục ngữ. Ý nghĩa đề cao vai trò của người thầy trong việc dạy dỗ và định hướng tri thức, đồng thời nhắc nhở mọi người phải biết ơn và kính trọng công lao của người thầy. Ảnh: Thế Bằng.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện nay cả nước có khoảng 1,6 triệu nhà giáo, bao gồm cả hai khối công và tư, ở tất cả cấp học, cả phổ thông, đại học và dạy nghề. Ảnh: Hoàng Hà.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Lời dạy này nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của người giáo viên, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn định hình nhân cách, trí tuệ và tạo ra các thế hệ có ích cho xã hội. Ảnh: Việt Linh.

Chu Văn An sinh năm 1292 tại xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là xã Thanh Liệt, Hà Nội). Ông là nhà giáo, thầy thuốc, đại quan dưới triều Trần. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam viết Chu Văn An là thầy giỏi nhưng nghiêm khắc, trọng tài năng của học trò và ghét những người cậy giàu ham chơi. Học trò của ông có nhiều người giỏi, có công giúp nước như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, hai quan lớn của triều Trần. Sinh thời, ông được dân chúng tôn là "Vạn thế sư biểu", nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Sáu năm sau, vào năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu để làm nơi học tập cho con vua và các hoàng tử, sau đó mở rộng cho con các quan lại. Đến năm 1253, vua Trần Thái Tông cho phép con của thường dân - những người tài giỏi - trên cả nước đến đây để học. Ảnh: Lê Hiếu.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.