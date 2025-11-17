Chủ tịch nước Lương Cường: Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường dự, phát biểu chỉ đạo tạo lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 17/11, tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII giai đoạn 2020-2025. Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu tại buổi lễ.

Sự nhiệt huyết của nhà giáo chưa bao giờ tắt

Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng, tri ân tới các thế hệ nhà giáo vì sự cống hiến to lớn, thầm lặng nhưng cao quý trong sự nghiệp gieo chữ, trồng người.

"Từ phong trào bình dân học vụ đến những lớp học giữa đạn bom của kẻ thù, từ bảng đen, phấn trắng đến giảng đường công nghệ hôm nay, ngọn lửa của sự tận tụy, hy sinh, nhiệt huyết với nghề của các thế hệ nhà giáo chưa bao giờ tắt", Chủ tịch nước nhìn nhận.

Với sự tận tâm, kiên cường, sáng tạo, đội ngũ nhà giáo góp phần làm nên những bước phát triển vượt bậc trong công tác giáo dục nước nhà, đóng góp thành tựu có ý nghĩa lịch sử, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về giáo dục - đào tạo, tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Hai là triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hoá học đường, văn hoá chất lượng, thực học, thực nghiệp...

Ba là tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới.

"Điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức, trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng", Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Trong đó, Chủ tịch nước cho rằng cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Bốn là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Năm là hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Sáu là hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Ngành giáo dục cần triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả.

Cùng với đó là đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; gắn các hoạt động đào tạo với nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ...

Bảy là tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; chủ động tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng, phát triển giáo dục quốc tế.

Tám là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; phấn đấu đạt mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.