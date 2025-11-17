Bộ trưởng GD&ĐT: Mong nhà giáo luôn hạnh phúc với từng giờ lên lớp

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, nhà giáo cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Thầy cô cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Ngọc Bích.

Ngày 17/11, tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025-2030).

Theo Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, kỷ niệm 20/11 năm nay có nhiều nét đặc biệt. Chưa bao giờ ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

"Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục", bộ trưởng nhìn nhận.

Nhiều chính sách mới đã được Đảng và nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Ông Sơn cho rằng đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người làm công tác giáo dục.

Năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo. Việc đề cao người làm giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo… đã được luật hóa.

Bộ trưởng cho rằng đạo lý, văn hóa, phong tục được pháp điển hóa, tạo nên sự chính thống, bền vững và quang minh cho nghề nhà giáo. Đây là vinh dự, là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

Theo ông, Đảng và Nhà nước, xã hội tôn vinh và dành cho nhà giáo những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến.

"Về phía mình, chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng. Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng", bộ trưởng nói

Ông nhắn nhủ tất cả nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.

Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đang nỗ lực, bộ trưởng tin tưởng các thầy cô sẽ làm tốt những điều đó. Ông mong các nhà giáo luôn luôn hạnh phúc với nghề nghiệp, hạnh phúc với mỗi trang giáo án, với từng giờ lên lớp và hạnh phúc mỗi phút giây cùng học trò.

Các thầy cô giao lưu, chia sẻ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm và đại hội, Bộ trưởng GD&ĐT đã trao tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tặng bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân đại diện cho 141 tập thể, 174 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020-2025.

Theo bộ trưởng, 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách đối với nhà giáo. Một trong những kết quả nổi bật là ngành giáo dục đã hoàn tất chu trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học.

Thi học sinh giỏi, đặc biệt ở các kỳ thi Olympic quốc tế, Việt Nam đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới. Nhiều trường đại học đã có mặt trong các nhóm xếp hạng có uy tín trên thế giới.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đã được công nhận thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Rất nhiều tập thể và cá nhân của ngành đã vinh dự được chủ tịch nước khen thưởng.

Đại hội cũng thông qua danh sách 29 đại biểu của Bộ GD&ĐT tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12/2025.