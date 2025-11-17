Một thí sinh Olympia vừa phá mốc 5 năm không ai vượt qua

Lê Quốc Hưng, học sinh trường THPT Quảng Trị, thi đấu ấn tượng ở trận thi tuần với chiến thắng cách biệt 400 điểm.

Lê Quốc Hưng (trường THPT Quảng Trị, Quảng Trị) nhất tuần 3, tháng 1, quý I. Ảnh: BTC.

Trận tuần 3 tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với cuộc so tài của bốn thí sinh Lê Quốc Hưng (trường THPT Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (trường THPT & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội), Đặng Gia Huy (trường THPT Phan Châu Linh, Đà Nẵng) và Lê Đăng Danh (trường THPT Đông Anh, Hà Nội).

Quốc Hưng gây ấn tượng khi luôn dẫn đầu trong đoàn leo núi suốt 4 phần thi. Cụ thể, ở phần thi Khởi động, nam sinh chinh phục 6/6 câu hỏi trong lượt thi cá nhân và chiếm ưu thế ở cả lượt thi chung, mang về 135 điểm. Trong khi đó, Gia Huy giành 60 điểm, Đăng Danh 50 điểm, Tùng Lâm 5 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, thí sinh giải đáp ẩn số gồm 13 chữ cái. Sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên được giải đáp và hình ảnh gợi ý được lật mở, Gia Huy, Quốc Hưng, Tùng Lâm lần lượt nhấn chuông trả lời ẩn số.

Tuy nhiên, không thí sinh nào đưa ra câu trả lời chính xác và phải tạm dừng cuộc chơi. Đăng Danh là thí sinh duy nhất tiếp tục thi, nhưng cũng không thể giải đáp ẩn số.

Ẩn số được khán giả trường quay trả lời, đáp án đúng là “Tôn sư trọng đạo”. Quốc Hưng tiếp tục dẫn đâu145 điểm, Gia Huy và Đăng Danh 70 điểm, Tùng Lâm 15 điểm.

Quốc Hưng có màn thể hiện thuyết phục ở phần thi Tăng tốc khi liên tục về nhất ở nhiều câu hỏi, dẫn đầu với 295 điểm. Gia Huy đạt 160, Đăng Danh 120 và Tùng Lâm 55 điểm.

Ở phần Về đích, Quốc Hưng là người thi đầu tiên, lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Không thành công ở câu hỏi thứ hai, song nam sinh đã sử dụng ngôi sao hy vọng cho câu cuối và trả lời đúng, nâng điểm lên 355.

Trong phần thi của Đăng Danh và Tùng Lâm, Quốc Hưng tiếp tục giành quyền trả lời hai lần và chính thức nhất tuần với 400 điểm. Chung cuộc, Gia Huy về nhì với 60 điểm, Đăng Danh 60 điểm và Tùng Lâm 25 điểm.

Lần gần nhất có thí sinh đạt được mốc điểm 400 là cách đây 5 năm, thuộc về Vũ Công Thành (trường THPT Chu Văn An, Hà Nội), thí sinh nhất tuần 1, tháng 2, năm thứ 21. Tính đến nay, 460 là tổng điểm cao nhất mà thí sinh đạt được tại Đường lên đỉnh Olympia.

Ba nam sinh giành điểm số này là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận; năm thứ 15), Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị, năm thứ 17) và Nguyễn Bá Vinh (trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ; năm thứ 19). Trong đó, Nhật Minh cũng là thí sinh từng đạt 400 điểm ở vòng thi tuần 1, tháng 3, quý I năm 17.