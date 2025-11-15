Cặp mẹ con cùng thi Đường lên đỉnh Olympia

Hai thế hệ nhưng cùng chung tinh thần ham học hỏi và quyết tâm chinh phục những thử thách trí tuệ của Đường lên đỉnh Olympia.

Chị Nguyễn Thuý Hà và con trai Đỗ Anh Minh trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTC News.

25 năm qua, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cuộc thi truyền hình mà còn là hành trình cùng nhau chinh phục đỉnh cao tri thức của biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Trong đó có cặp mẹ con chị Nguyễn Thúy Hà và Đỗ Anh Minh.

Chị Nguyễn Thúy Hà là một trong số những thí sinh trong Đường lên đỉnh Olympia. Chị đến từ trường PTTH Phú Xuyên A, Hà Tây (cũ), xuất hiện lần đầu tiên trong Olympia 1, với cuộc thi đầu tiên là cuộc thi tuần 1 tháng 2 quý 4.

Cũng trên hành trình tương tự, con trai Anh Minh học sinh trường TH, THCS và THPT Vinschool, Hà Nội, dự thi Đường lên đỉnh Olympia 25.

Khoảnh khắc nhìn con đứng đúng vị trí mà mình từng đứng 25 năm trước khiến chị Hà không khỏi xúc động.

"Một mặt tôi nhớ lại bản thân ngày trước. Một mặt lại xúc động và tự hào bởi vì con đạt được mục tiêu là đứng trên sân khấu Olympia. Vô tình có một sự tiếp nối, một truyền thống giữa hai thế hệ", chị tâm sự.

Trong cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý 3, Anh Minh dừng chân ở vị trí thứ hai. Dõi theo con từ hàng ghế khán giả, chị Thúy Hà cho biết con trai có chút tiếc nuối nhưng chị nghĩ đó là kết quả tốt.

"Khi còn trẻ, nếu lúc nào cũng ở vị trí số một, các con dễ sinh chủ quan. Đôi khi, chính việc chưa đạt đỉnh cao lại giúp mình trưởng thành hơn", chị Hà nói.

Là người từng trải qua áp lực và niềm vui của Olympia, chị Hà hiểu điều quan trọng nhất không nằm ở kết quả. Chị mong con trai học được cách chấp nhận thất bại, biết đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Kết quả chỉ là một phần, điều chị quan tâm hơn hết là tâm thế của con.

Anh Minh cho rằng đứng ở vị trí dẫn đầu cũng mang theo áp lực lớn, còn việc về nhì lại cho cậu cơ hội nhìn lại bản thân để tiếp tục cố gắng trong tương lai

Nhắc về hành trình đến với cuộc thi, Anh Minh kể: "Mẹ kể cho em nghe rất nhiều kỷ niệm khi tham gia Olympia. Dù có căng thẳng, mẹ vẫn tự tin và làm tốt, thậm chí vào đến vòng thi tháng. Điều đó khiến em càng có động lực hơn".

Từ sự đồng hành và động viên của mẹ, Anh Minh ngày càng tự tin tham gia nhiều sân chơi tri thức khác. Dù có chút tiếc nuối vì về nhì trong cuộc thi tuần, cậu vẫn cảm thấy hài lòng khi đã nỗ lực. Hai mẹ con cùng bật cười khi chị Hà nhắc lại hồi đó ''mẹ cũng chỉ về nhì''.

Câu chuyện của chị Thúy Hà và Anh Minh chỉ là một trong số nhiều câu chuyện cho thấy chương trình Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là nơi thử thách tri thức, mà còn là ký ức, là sự nối dài của đam mê qua nhiều thế hệ, nơi tinh thần học hỏi được truyền từ mẹ sang con một cách đẹp đẽ và tự nhiên nhất.