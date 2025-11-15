Một số quy định mới về tuyển sinh Công an nhân dân

Thông tư mới của Bộ Công an quy định về đối tượng và điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quan trọng.

Thông tư mới của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung đối tượng dự tuyển đào tạo tiến sĩ. Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang mới ký ban hành Thông tư 99/2025/TT-BCA, sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 50/2021/TT-BCA về công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 6/1/2026.

Đối tượng dự tuyển gồm cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên tại các trường Công an nhân dân; lãnh đạo cấp phòng hoặc cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc công an các đơn vị, địa phương; cán bộ có chức danh cao cấp hoặc tương đương theo quy định của Bộ Công an.

Người dự tuyển tiến sĩ phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ GD&ĐT và các điều kiện bổ sung, bao gồm: Không quá 50 tuổi tính đến năm dự tuyển; có ít nhất 24 tháng công tác thực tế; có bằng thạc sĩ hoặc bằng đại học loại giỏi thuộc ngành phù hợp; được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước.

Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, thông tư điều chỉnh đối tượng dự tuyển gồm cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên tại các trường CAND; chỉ huy cấp đội hoặc cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội trở lên; cán bộ có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên; cán bộ tình báo từ chức danh Tình báo viên sơ cấp; cán bộ Bộ Quốc phòng có chức danh từ trợ lý hoặc tương đương và các chức danh khác theo Thông tư 78/2021/TT-BCA.

Người dự tuyển thạc sĩ còn phải bảo đảm điều kiện theo pháp luật và quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn như không quá 45 tuổi; có bằng đại học thuộc ngành phù hợp; có ít nhất 24 tháng công tác thực tế; được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong năm liền trước.

Thông tư cũng giao Cục Đào tạo xây dựng phần mềm tuyển sinh CAND, bảo đảm kết nối giữa công an nơi sơ tuyển, các trường CAND và phần mềm của Bộ GD&ĐT; thực hiện chuyển giao cho đơn vị sử dụng và quản lý, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong công tác tuyển sinh.