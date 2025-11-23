Khánh Hòa ra thông báo khẩn sau trận lũ lịch sử

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chỉ tổ chức dạy học khi điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn và sẽ dạy bù trong trường hợp chưa đủ điều kiện.

Khu vực Vĩnh Thái (phường Nam Nha Trang) trở ngập nặng trong ngày 20/11. Một số hộ dân nhà cấp 4 nước chạm phần mái. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày 23/11, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản gửi UBND cấp xã và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm sớm ổn định việc dạy và học trên địa bàn.

Sở lưu ý các cơ sở giáo dục phải đặt an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu; chỉ tổ chức dạy học khi điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trường hợp chưa đủ điều kiện, nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ và bố trí dạy bù.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá đầy đủ thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các cơ sở giáo dục và gửi báo cáo về sở trước 16h ngày 23/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

Các trường cũng được yêu cầu phối hợp lực lượng chức năng tổ chức vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại và chuẩn bị điều kiện an toàn để học sinh trở lại trường.

Trước đó, vào ngày 22/11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại tại cơ sở giáo dục và y tế.

Về phía ngành giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì rà soát thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, lập danh sách trường cần hỗ trợ dọn dẹp và gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều phối lực lượng.

Sở cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc địa phương khắc phục hậu quả, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh sau thiên tai.

UBND tỉnh nhấn mạnh không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, quần áo, sách vở, hay thiết bị học tập. Các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện trong ngày 23/11 và gửi về các sở liên quan để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/11.

Trận mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua ảnh hưởng đáng kể đến ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa. Thống kê trong ngày 17-18/11, tỉnh này có 28 trường THPT với hơn 26.000 học sinh nghỉ học; 6 trường THPT với hơn 5.500 học sinh học online; khoảng 350 trường mầm non, tiểu học, THCS với hơn 200.000 học sinh nghỉ học vì lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt.