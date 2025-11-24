Ngành giáo dục thiệt hại gần 100 tỷ đồng, 4 học sinh tử vong sau lũ

Sau mưa lũ, Bộ GD&ĐT ước tính tổng thiệt hại tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi là gần 100 tỷ đồng, 4 học sinh tử vong.

Những ngày qua, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành giáo dục. Theo tổng hợp từ các địa phương, mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong, trong đó Đắk Lắk có 3 học sinh và Lâm Đồng có một em.

Theo thống kê, tính đến trưa ngày 24/11, về cơ sở vật chất, nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước; cây xanh bị ngã đổ.

Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là gần 100 tỷ đồng . Cụ thể, Đắk Lắk thiệt hại gần 29 tỷ đồng , Gia Lai 22,6 tỷ, Khánh Hòa 32,5 tỷ, Lâm đồng 9,3 tỷ và Quảng Ngãi 4,2 tỷ. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Bộ GD&ĐT cho biết thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng rất lớn. Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa bị hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ; Gia Lai bị hư hỏng 448.202 quyển sách giáo khoa và 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng bị hỏng 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát nên chưa có số liệu.

Trường học tại các tỉnh miền Trung thiệt hại nặng nề sau lũ. Ảnh: Báo Gia Lai, Báo Đắk Lắk, Công an Khánh Hòa.

Về hoạt động dạy học, 1.942 trường, điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa ngày 24/11, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa. Ba tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã tổ chức dạy học bình thường.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa. Trong đó ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị, giúp học sinh sớm trở lại trường.

Bộ cũng đề nghị huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút.

Để bảo đảm học sinh có đủ sách, bộ sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Hiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ, cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Cùng với đó, bộ phát động quyên góp, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình.

Trong và sau bão, bộ duy trì liên lạc thường xuyên với các sở để cập nhật tình hình và đề xuất kịp thời với các tổ chức quốc tế. UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thành lập nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành giáo dục, triển khai hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo học sinh, nước uống và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có học sinh.

Đồng thời, các nhà tài trợ quốc tế sẽ triển khai các chương trình tư vấn tâm lý miễn phí, giáo viên được hướng dẫn phương pháp dạy học linh hoạt để hỗ trợ học sinh vượt qua sang chấn.