Vật lộn đưa trẻ trở lại trường sau lũ miền Trung

Nước lũ rút dần nhưng nhiều trường vẫn chưa thể đón trẻ trở lại trường học do bùn bám dày, nhiều cơ sở vật chất đã hư hại nặng.

Tài liệu, sách giáo khoa tại trường THPT Lê Trung Kiên (tỉnh Đắk Lắk) bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Minh Thông.

Sau đợt mưa lũ lịch sử kéo dài trong nhiều ngày liền, đến ngày 26/11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương dọn dẹp để sớm đón trẻ trở lại. Công tác này nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất tại tỉnh này trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Hàng loạt cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, trong đó có trường THCS Đồng Khởi, Tiểu học Hòa Thịnh, Tiểu học Hòa Đồng, Mầm non Hòa Thịnh và Mầm non Hòa Đồng. Nhiều phòng học, tường rào, máy tính, bàn ghế, tủ kệ và đồ dùng học tập bị hư hỏng.

Ngay sau khi nước rút, các trường phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương vệ sinh, sửa chữa nhằm sớm bảo đảm điều kiện an toàn để học sinh trở lại lớp. Những học sinh mất sách vở cũng được các cấp, ngành hỗ trợ kịp thời.

Tại xã Đức Bình, trường Mầm non Sơn Giang cũng thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng do nước lũ dâng 6 m, ngập tới tầng 2, gây hư hỏng toàn bộ thiết bị dạy và học. Hiện, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên và lực lượng hỗ trợ rửa bùn đất, thu gom, làm sạch đồ chơi để tái sử dụng. Hệ thống điện, tường và phòng học phải khôi phục, phun khử khuẩn.

Trường dự kiến đón 151 trẻ trở lại vào đầu tuần sau, nhưng do bếp ăn hỏng hoàn toàn nên chỉ tổ chức học một buổi.

Theo Báo Đắk Lắk, tính đến ngày 25/11, phần lớn trường mầm non, tiểu học và THCS trong khu vực vẫn chưa thể mở cửa do hệ thống nước sinh hoạt chưa ổn định và việc dọn dẹp còn dang dở. Một số trường THPT bị thiệt hại nhẹ đã sớm khắc phục và tổ chức dạy học trở lại.

Về tổng thiệt hại, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân cho biết tính đến ngày 26/11, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk thiệt hại 178 tỷ đồng do mưa lũ.

Sở đã yêu cầu các trường rà soát an toàn điện, tường rào, phòng học và thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ. Những cơ sở chưa bảo đảm an toàn tiếp tục cho học sinh nghỉ, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bù hợp lý, không cắt xén nội dung hay gây quá tải cho giáo viên, học sinh.

Hầu hết sách, tài liệu tại thư viện trường Tiểu học thị trấn Diên Khánh 2 đều bị ướt, hỏng do lũ. Ảnh: Báo Khánh Hoà.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 24/11, toàn tỉnh có 70/798 cơ sở giáo dục chưa thể cho học đi học trở lại do thiệt hại nặng, gồm 24 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 15 trường THCS, 7 trường THPT, 2 trường trung cấp nghề. Tổng số học sinh chưa đến trường là 33.570 em. Thiệt hại của ngành giáo dục ước tính hơn 80 tỷ đồng .

Trường Tiểu học thị trấn Diên Khánh 2 (xã Diên Khánh) là một trong những cơ sở bị ảnh hưởng nặng nhất. Do nằm trước lưu vực sông Cái, lượng bùn đổ vào theo nước lũ phủ kín sân, có nơi cao đến 10-15 cm, khiến việc dọn dẹp gặp nhiều trở ngại. Hiện, lớp bùn khô dần khiến cổng trường bị kẹt, trường phải thuê xe ben để xử lý.

Thống kê sơ bộ của trường cho thấy gần 50% học sinh bị mất toàn bộ sách vở, 47 máy tính ngập nước, hư hại. Hiện, ưu tiên của nhà trường là vệ sinh bàn ghế, phòng học để đảm bảo điều kiện tối thiểu cho học sinh sớm trở lại trường.

Học sinh tỉnh Gia Lai đã trở lại trường sau đợt mưa lũ lịch sử, nhưng nhiều em còn gặp khó khăn vì sách vở đã bị nước lũ cuốn trôi, làm hỏng.

Trước tình hình đó, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình trao tặng 10.000 cuốn vở cho 9 trường trên địa bàn tỉnh, gồm: Tiểu học Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc); Tiểu học số 2 Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông); Tiểu học Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây); Tiểu học số 1 Phước An, Tiểu học số 2 Phước An, THCS Phước An (xã Tuy Phước Tây); Tiểu học số 1 Phước Hiệp, Tiểu học số 1 Phước Quang, Tiểu học số 1 Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc).

Mỗi trường được hỗ trợ 1.000 cuốn vở; riêng Trường Tiểu học Nhơn Phú và Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình được hỗ trợ 1.500 cuốn/trường để đáp ứng nhu cầu thực tế, theo Báo Gia Lai.