Trường nói gì khi bất ngờ bỏ tổ hợp xét tuyển C00 truyền thống

Việc một trường đại học công bố loại bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) khỏi 11 ngành trọng điểm từ năm 2026 đang gây ra nhiều tranh luận.

Tổ hợp C00 bị loại khỏi đề án tuyến sinh. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội - USSH) vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với những thay đổi về tổ hợp xét tuyển.

Lo ngại lộ trình công bố không đủ dài

Theo đó, USSH dự kiến sẽ không còn xét tuyển tổ hợp C00 ở 11 ngành so với năm ngoái. Danh sách này gồm các ngành: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Tâm lý học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế học, Khoa học quản lý, Quản lý thông tin, và Quản trị văn phòng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thông báo không còn tuyển sinh bằng các tổ hợp C03, C04, và X78 trong các phương thức xét tuyển.

Việc một cơ sở đào tạo lớn thay đổi tổ hợp xét tuyển ngay trong giai đoạn nước rút đã làm dấy lên những lo ngại từ phía dư luận, đặc biệt là học sinh. Nhiều ý kiến cho rằng việc loại bỏ các tổ hợp truyền thống vào thời điểm các em đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT là chưa hợp lý.

Theo quan điểm này, các trường đại học cần phải có lộ trình công bố dài hơn, ít nhất là 3 năm. Lý do là học sinh lớp 12 đã phải xác định và theo đuổi tổ hợp mình lựa chọn từ năm lớp 10, 11. Nếu thay đổi đột ngột như hiện tại, học sinh sẽ gặp khó khăn lớn và không kịp bổ sung kiến thức cho các môn học khác ngoài tổ hợp đã theo.

Nhà trường lý giải

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng USSH, khẳng định sự thay đổi này hoàn toàn nằm trong lộ trình tuyển sinh chung của nhà trường và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ông Sơn cho biết nhà trường đã dự kiến bỏ tổ hợp C00 từ mùa tuyển sinh năm 2025 nhưng chưa thể triển khai do thời gian gấp rút. Sau khi tính toán, thảo luận kỹ lưỡng, nhà trường đã chốt danh sách tổ hợp và công bố vào tháng 12 để đảm bảo thí sinh vẫn có thêm thời gian ôn luyện và chuẩn bị, đồng thời đã cân nhắc đến những tác động đối với các thí sinh đang ôn luyện theo tổ hợp C00.

Phó hiệu trưởng USSH lý giải thêm chiến lược phát triển của trường là đào tạo không chỉ các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản mà còn phát triển dần sang các ngành khoa học mang tính hiện đại, ứng dụng cao. Những ngành này đòi hỏi sự cập nhật thông tin và những lý thuyết mới nhiều hơn. Để làm được điều đó, sinh viên cần phải có năng lực ngoại ngữ để tiếp cận nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đang đặt mục tiêu tối thiểu 30% môn học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT, phù hợp với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Chính vì những lý do này, nhà trường quyết định không còn tuyển tổ hợp C00 đối với các ngành mang tính cập nhật, hiện đại, thay vào đó tập trung tuyển các tổ hợp có sử dụng môn Tiếng Anh.

Song song với việc thay đổi tổ hợp, nhà trường vẫn tiếp tục xét tuyển bằng tổ hợp C00 đối với những ngành khoa học cơ bản, ngành truyền thống mang tính đặc thù về bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Ngoài ra, nhà trường phân thành hai nhóm ngành: một nhóm 12 ngành nhân đôi điểm môn Tiếng Anh và một nhóm 18 ngành nhân đôi điểm môn Ngữ văn.

Ông Sơn khẳng định đây là tính toán phù hợp với hai nhóm ngành đào tạo cơ bản và ứng dụng, nhằm mục đích tăng cường hơn nữa tính quốc tế hóa các chương trình đào tạo, gia tăng số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng thời thực hiện chiến lược đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong đào tạo như tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 71.