Thêm trường quân đội công bố tổ hợp tuyển sinh 2026

Học viện Hải quân thông báo tổ hợp xét tuyển đào tạo đại học, cao đẳng quân sự và thủ tục tuyển sinh năm 2026.

Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tại đại lễ 30/4. Ảnh: Thuận Thắng.

Năm 2026, Học viện Hải quân xét tuyển 3 tổ hợp:

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn)

Theo thông báo của học viện, tính đến thời điểm xét tuyển, thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Độ tuổi đăng ký xét tuyển với quân nhân tại ngũ/đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 18-23 tuổi, thanh niên ngoài quân đội từ 17-21 tuổi.

Thí sinh phải khám sức khỏe sơ tuyển, đạt loại 1, 2 theo quy định. Ngoài ra, thí sinh viêm ruột thừa phải phẫu thuật, đạt kết quả tốt. Thí sinh thận có 1-2 nang, đường kính chỉ từ 0,5 cm đến dưới 1 cm, không chèn ép đài bể thận.

Riêng Học viện Hải quân quy định chỉ số BMI phải dưới 30, thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên. Học viện không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

Với thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, nam phải đạt chiều cao từ 1,60 m trở lên, nặng 48 kg trở lên; thí sinh nữ phải đạt chiều cao từ 1,52 m trở lên, nặng 46 kg trở lên.

Với thí sinh thuộc 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ, các trường được tuyển thí sinh nam đạt chiều cao từ 1,58 m trở lên, nặng 46 kg trở lên; thí sinh nữ phải đạt chiều cao từ 1,52 m trở lên, nặng 44 kg trở lên.

Năm 2025, Học viện Hải quân tuyển 208 chỉ tiêu. Ba phương thức gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Điểm chuẩn đại học chính quy dao động 23,08-23,96 điểm.

Trước đó, Học viện Biên phòng cho biết từ năm 2026, trường này chỉ sử dụng ba tổ hợp xét tuyển là C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật.

Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng, dự kiến như sau:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử 15/2/2026 Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026