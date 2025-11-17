Học viện Biên phòng bỏ xét tuyển 3 tổ hợp

Năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ xét tuyển 3 tổ hợp, không xét bằng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và C01 (Ngư văn, Toán, Vật lý) như năm nay.

Ngày 17/11, Phòng Đào tạo Học viện Biên phòng cho biết từ năm 2026, trường này chỉ sử dụng ba tổ hợp xét tuyển là C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật.

Thay đổi này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Để phù hợp, Học viện Biên phòng sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán làm gốc - hai môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT, và thay đổi ở môn thứ 3.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài Học viện Biên phòng, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng dự kiến bỏ xét tuyển tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh), chỉ giữ lại các tổ hợp có chung hai môn là Toán và Vật lý.

Năm 2025, Học viện Biên phòng xét tuyển bằng 3 phương thức gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 26,13-27,94 điểm.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng, dự kiến như sau:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử 15/2/2026 Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026