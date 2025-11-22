Vì sao loạt đại học bỏ xét tuyển tổ hợp Văn, Sử, Địa?

Các trường cho biết bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) nhằm phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT và định hướng của trường.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông báo mới nhất, trường Sĩ quan Chính trị và Học viện Biên phòng đã điều chỉnh tổ hợp xét tuyển từ năm 2026.

Cụ thể, trường Sĩ quan Chính trị sử dụng bốn tổ hợp xét tuyển, gồm: C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

So với năm 2025, trường này đã bỏ tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Còn Học viện Biên phòng chỉ sử dụng ba tổ hợp xét tuyển là C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật.

So với năm 2025, trường bỏ tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và C01 (Ngư văn, Toán, Vật lý).

Cả hai trường cho biết thay đổi này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Để phù hợp, các trường sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán làm gốc. Đây là hai môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT nên 100% thí sinh sẽ dự thi. Môn thứ ba sẽ thay đổi linh hoạt.

"Đây là phương án tối ưu để đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00), đồng thời phù hợp với ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của trường", trường Sĩ quan Chính trị cho biết.

Thực tế, việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển được các trường tính toán từ đầu năm 2025, khi Bộ GD&ĐT đưa ra quy định trên. Một số trường thông báo bỏ tổ hợp C00 từ sớm. Ví dụ, năm 2025, Đại học Thủ Đô Hà Nội bỏ xét khối C00 ở các ngành Luật, Tâm lý học, Quản lý giáo dục, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng thông báo bỏ hoàn toàn xét tuyển tổ hợp C00. Đồng thời, trường không còn xét tuyển môn Địa lý ở tất cả ngành đào tạo.

Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00 từ mùa tuyển sinh 2025. Quyết định dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT, thống kê thực tế tuyển sinh các năm trước và quan điểm giáo dục toàn diện, công bằng của ngành kiểm sát.

Tuy nhiên, một số trường như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) bị phản ứng vì thông báo bỏ tổ hợp C00 muộn, khiến thí sinh bị động.

Thời điểm đó, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) giải thích việc thay C00 bằng các tổ hợp có môn tiếng Anh dựa trên định hướng đổi mới về các môn thi THPT, theo yêu cầu tuyển sinh của từng ngành và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Bộ.

Ngoài ra, việc này còn nhằm thực hiện chiến lược quốc tế hóa các chương trình đào tạo. Sau khi bị phản ứng, trường đã xét tuyển tổ hợp C00 trở lại.