Thêm trường quân đội bỏ xét tuyển tổ hợp C00

Trường Sĩ quan Chính trị vừa có thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển đại học hệ quân sự chính quy năm 2026.

Một số trường quân đội điều chỉnh tổ hợp xét tuyển đại học. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo đó, từ năm 2026, trường Sĩ quan Chính trị sử dụng bốn tổ hợp xét tuyển, gồm:

C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý)

C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)

C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý)

D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

So với năm ngoái, trường Sĩ quan Chính trị đã bỏ tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Trường cho biết thay đổi này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Để phù hợp, trường Sĩ quan Chính trị sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán làm gốc - hai môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT, và thay đổi ở môn thứ 3.

"Đây là phương án tối ưu để đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00), đồng thời phù hợp với ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của trường", nhà trường nêu.

Trước đó, Học viện Biên phòng cũng thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển với lý do tương tự. Năm 2026, trường này chỉ sử dụng ba tổ hợp xét tuyển là C03, C04 và D01 cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật.

Trong khi đó, Học viện Hải quân xét tuyển 3 tổ hợp A00, A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và C01, tương tự năm ngoái.

Năm 2025, trường Sĩ quan Chính trị tuyển 766 chỉ tiêu với ba phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn dao động từ 26,82-27,83 điểm.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng, dự kiến như sau:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử 15/2/2026 Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026