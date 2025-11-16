Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng biểu dương nhà giáo Quân đội

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích của các học viện, nhà trường, những nỗ lực, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Quân đội đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có thư gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, trong suốt chặng đường phát triển của đất nước, Đảng ta luôn quan tâm sâu sắc và khẳng định tầm quan trọng, vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, năm học 2024-2025, năm học đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nhà trường đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giảng viên và học viên Trường Sĩ quan Đặc công trong giờ học võ thuật. Ảnh: Nguyễn Minh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về công tác giáo dục và đào tạo.

Các nhà trường Quân đội cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có trình độ cao, kiến thức, năng lực toàn diện; đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy, gắn liền với thực tiễn phát triển của khoa học công nghệ, vũ khí, trang bị khí tài hiện đại, phương pháp tác chiến, hình thức chiến tranh kiểu mới.

Gắn nhà trường với đơn vị; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng nhanh, có hiệu quả các thành tựu của khoa học công nghệ vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tinh thần cống hiến và ý chí vươn lên, xây dựng môi trường giáo dục quân sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.