Cậu bé 9 tuổi trong nhóm 1% thông minh nhất thế giới

Aiden Wilkins vừa học đại học song song với chương trình tiểu học. Em và gia đình đặt mục tiêu sẽ vào trường y khi đạt độ tuổi tối thiểu theo quy định.

Aiden Wilkins theo đuổi chương trình thần kinh học tại trường đại học. Ảnh: People.

Trong khi những đứa trẻ khác đang tập đọc, học làm toán, Aiden Wilkins (9 tuổi) đã bắt đầu tham gia các lớp học về thần kinh học tại một trường đại học ở Mỹ. Em học chương trình này trong khi vẫn đang hoàn thành chương trình phổ thông.

Câu chuyện về Wilkins được People Magazine và ABC News đưa tin rộng rãi trong năm 2025, trở thành minh chứng cho việc tài năng và sự tò mò trí tuệ có thể vượt qua rào cản tuổi tác.

Trí thông minh vượt trội

Chia sẻ với ABC News, gia đình Wilkins cho biết cậu bé đã thể hiện trí thông minh vượt trội từ sớm. Em bắt đầu đi học từ năm 3 tuổi, bộc lộ rõ khả năng ghi nhớ và đam mê đặc biệt với hoạt động cơ thể người.

Các bài kiểm tra do các nhà tâm lý giáo dục thực hiện cho thấy Aiden có IQ trên 145, nằm trong nhóm 1% thông minh nhất thế giới. Cậu bé cũng là thành viên của Mensa International - hiệp hội toàn cầu dành cho những người có IQ cao nhất thế giới.

Aiden Wilkins bắt đầu đọc sách về giải phẫu, thần kinh học khi mới 7 tuổi. Ảnh: Philadelphia Inquirer.

Khi lên 7 tuổi, Wilkins bắt đầu đọc sách về giải phẫu và thần kinh học. Đến khi lên 8 tuổi, cậu bé bắt đầu tham gia các khóa học trực tuyến từ những trường đại học Mỹ cho đến khi chính thức được nhận vào một cơ sở giáo dục đại học tại Pennsylvania.

Khi bạn bè cùng tuổi còn đang học phân số và chính tả, Aiden đã nghiên cứu về các khớp thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh và hoạt động của các thùy não. Các giáo viên cho biết em có khả năng tiếp thu phi thường, tương đương sinh viên đại học hơn 20 tuổi.

"Em ấy khiến tôi nghĩ rằng em ấy có thể suy nghĩ một cách khoa học ngay khi vừa chào đời", giáo sư thần kinh học Michael Harris, một trong những người hướng dẫn của Aiden Wilkins tại trường đại học, chia sẻ.

Đặt mục tiêu vào trường y khi đủ tuổi

Bản thân Wilkins nói rằng em có niềm say mê với bộ não con người khi em xem các bộ phim tài liệu về não bộ và các bệnh thoái hóa thần kinh. Em cũng đặt mục tiêu trở thành một bác sĩ thần kinh và nhà nghiên cứu để giúp những người mắc Alzheimer và bại não.

Để làm được điều này, mỗi ngày cậu bé học từ 6-8 giờ, kết hợp giữa các lớp đại học và chương trình trung học.

Aiden Wilkins được học tập tự do, không bị cha mẹ ép buộc hay áp đặt. Ảnh: People.

Con trai đặt quyết tâm học tập, cha mẹ Wilkins cũng ủng hộ. Họ nói rằng họ chưa bao giờ áp đặt hay ép con tuân thủ lịch học nghiêm ngặt mà chỉ cố gắng nuôi dưỡng sự tò mò hiếu kỳ tự nhiên của con.

“Con luôn tò mò. Khi thắc mắc điều gì đó, con sẽ không hài lòng với những câu trả lời đơn giản. Con muốn biết lý do đằng sau mọi thứ và điều đó khiến con đào sâu hơn và sâu hơn”, bà Megan Wilkins, mẹ của thiên tài nhí, chia sẻ với People.

Dù khối lượng học tập dày đặc, Wilkins vẫn có cuộc sống cân bằng. Em thích chơi với cún con, chơi cờ vua và xem các video thí nghiệm khoa học trên YouTube. Cha mẹ cậu nói rằng bí quyết là sự cân bằng giữa học và chơi - điều mà các chuyên gia nhấn mạnh là cần thiết cho sự phát triển của những đứa trẻ có năng khiếu.

Các tổ chức như Johns Hopkins Center for Talented Youth cũng theo dõi quá trình học tập của Wilkins, cung cấp hỗ trợ giáo dục và tâm lý để đảm bảo rằng sự tiến bộ của cậu bé không ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập xã hội và sức khỏe tinh thần - điều mà nhiều thần đồng đã gặp phải.

Nếu duy trì tốc độ hiện tại, Aiden Wilkins có thể tốt nghiệp trung học vào năm 10 tuổi và hoàn thành bằng cử nhân thần kinh học trước khi tròn 14 tuổi. Kế hoạch của gia đình là ngay khi con trai đạt độ tuổi tối thiểu theo quy định, em có thể chính thức vào trường y.

Với cậu bé 9 tuổi, hành trình học tập vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Em đặt mục tiêu tìm hiểu cơ chế hình thành suy nghĩ, khả năng tự phục hồi của não bộ và hướng đến nghiên cứu các phương pháp can thiệp giúp con người giảm hoặc loại bỏ cảm giác đau.

Các chuyên gia nhận định trường hợp của Aiden Wilkins phản ánh rõ tác động tích cực của những phương pháp giáo dục mới, đồng thời cho thấy Internet đã mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, giúp trẻ em tò mò và được định hướng đúng có thể tiếp cận lượng kiến thức tương đương sinh viên các trường đại học hàng đầu.