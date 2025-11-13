Liên hệ bất ngờ giữa trí thông minh và khả năng nghe của con người

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Mỹ cho thấy trí thông minh có mối liên hệ với khả năng nghe của con người.

Nghiên cứu cho thấy người càng thông minh càng có khả năng xử lý âm thanh tốt. Ảnh: Pexels.

Hãy tưởng tượng bạn đang trò chuyện với một người bạn trong quán cà phê đông đúc, xung quanh là tiếng bát đĩa va chạm và âm thanh hỗn tạp khiến việc theo dõi câu chuyện trở nên khó khăn.

Tưởng như đó là dấu hiệu cảnh báo bạn cần đến máy trợ thính, nhưng một nghiên cứu mới được công bố trên PLOS One vào cuối tháng 9 lại chỉ ra vấn đề có thể nằm ở cách não bộ xử lý âm thanh hơn là ở thính lực.

Nghiên cứu này do nhóm nhà khoa học tại trường Y (Đại học Washington, Mỹ) thực hiện. Họ đã thực hiện khảo sát với 3 nhóm người gồm người tự kỷ (12 người), người mắc hội chứng nghiện rượu bào thai (10 người) và nhóm những người bình thường về mặt thần kinh (27 người).

Người tham gia được kiểm tra thính lực trước khi thực hiện bài đánh giá nghe trên máy tính. Trong bài kiểm tra này, họ phải tập trung vào giọng nam giới đóng vai trò người nói chính trong khi hai giọng nói khác phát xen lẫn để "làm nền".

Mỗi giọng nói đưa ra một mệnh lệnh ngắn gồm hiệu lệnh, màu sắc và số. Nhiệm vụ của người tham gia là chọn ô màu và số khớp với phát ngôn của người nói chính khi âm thanh nền dần lớn lên.

Sau bài kiểm tra, những người tham gia tiếp tục làm các bài đo năng lực trí tuệ về ngôn ngữ, phi ngôn ngữ và lý luận tri giác.

Kết quả cho thấy năng lực trí tuệ càng cao, khả năng nghe trong môi trường nhiều tạp âm nói càng tốt. Các nhà khoa học nhấn mạnh thêm rằng dù tất cả người tham gia đều có thính lực bình thường, hiệu suất nghe hiểu của mỗi người lại khác nhau, tuỳ theo năng lực trí tuệ.

Điều này cho thấy năng lực nhận thức có ảnh hưởng khá mạnh đến khả năng nghe hiểu lời nói trong không gian ồn ào.

“Chúng tôi tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa năng lực trí tuệ khả năng nhận biết lời nói”, nhóm tác giả nói với ScienceDaily.

Theo giáo sư Bonnie Lau tại trường Y Washington, thành viên nhóm nghiên cứu, mối quan hệ giữa năng lực nhận thức và hiệu suất nhận biết lời nói vượt ngoài các chẩn đoán và có sự nhất quán ở cả ba nhóm.

Giáo sư Lau cho rằng khả năng nghe trong môi trường phức tạp đòi hỏi hàng loạt quá trình xử lý của não như tách biệt các luồng âm thanh, chú ý có chọn lọc, ức chế tiếng nhiễu, giải mã âm thanh, xác định âm tiết và từ, cùng các yếu tố xã hội như biểu cảm hay ngôn ngữ cơ thể. Những yêu cầu này khiến mức tải nhận thức tăng lên đáng kể.

Dù đã có những kết quả bước đầu, bà Lau lưu ý rằng nghiên cứu này cần được kiểm chứng thêm vì số người tham gia khảo sát vẫn còn quá ít. Nhưng kết luận hiện tại vẫn cho thấy trí tuệ là một trong những yếu tố quyết định mức độ hiệu quả của việc nghe hiểu trong môi trường âm thanh phức tạp, ví dụ như lớp học hoặc các buổi tụ họp.

Bà cũng nhấn mạnh nghiên cứu khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về quan niệm phổ biến rằng khó nghe luôn là dấu hiệu của mất thính lực ngoại biên.

"Không phải cứ mất thính lực là sẽ gặp khó khăn khi nghe hiểu ở môi trường ồn ào", nữ giáo sư nhận định.