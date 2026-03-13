Có gì ở nơi người Việt chuộng du học nhất

Hàn Quốc là một điểm đến du học được nhiều người Việt ưa chuộng. Sức hút của quốc gia này đến từ nhiều yếu tố như chất lượng giáo dục, chi phí thấp, cơ hội định cư...

Khuôn viên Đại học Quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc). Ảnh: Facebook Jeonbuk National University.

Hàn Quốc đang là điểm đến du học hấp dẫn ở khu vực châu Á, khi hoàn thành mục tiêu thu hút 300.000 du học sinh sớm 2 năm so với kế hoạch. Trong số này, du học sinh Việt Nam đông nhất, với gần 116.000 người, theo Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Học phí phải chăng

Hiện, Hàn Quốc có hơn 400 trường đại học, được chia thành ba loại hình chính:

Đại học quốc gia: Do chính phủ tài trợ và quản lý.

Đại học công lập: Do chính quyền địa phương quản lý.

Đại học tư thục: Được thành lập và vận hành bởi các quỹ phi lợi nhuận hoặc các tổ chức khác. Các trường tư thục chiếm hơn 80% tổng số cơ sở giáo dục đại học tại quốc gia này.

Dù phần lớn các trường đại học tại Hàn Quốc là tư thục, học phí nhìn chung vẫn ở mức tương đối hợp lý, đặc biệt khi so với các quốc gia châu Âu, châu Mỹ.

Khi nộp hồ sơ vào các trường đại học, sinh viên thường phải chứng minh khả năng tài chính, với thị thực D-2 (chương trình cấp bằng) là khoảng 15.400 USD đối với các trường ở Seoul và 13.300 USD đối với các trường ngoài thủ đô. Con số này được ước tính dựa trên mức học phí trung bình hàng năm và chi phí sinh hoạt.

Theo Globstudy, trung bình, học phí bậc cử nhân tại Hàn Quốc dao động từ 5.900- 13.480 USD mỗi năm. Mức học phí có thể khác nhau tùy vào uy tín, thứ hạng của trường và ngành học. Các ngành y và kỹ thuật thường cao hơn, trong khi các ngành nghệ thuật và nhân văn rẻ hơn khoảng 20-40%.

Ngoài học phí, sinh viên quốc tế cần tính toán các khoản chi phí sinh hoạt mỗi tháng như ký túc xá (200- 600 USD ), thuê trọ (400- 800 USD ), thực phẩm nấu ăn (200- 300 USD ), Điện, nước, gas (80- 150 USD )...

Sinh viên học tiếng hoặc chương trình cử nhân có thể làm thêm tối đa 25 giờ mỗi tuần, trong khi học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ được phép làm 35 giờ vào các ngày trong tuần. Tất cả sinh viên đều được làm việc không giới hạn giờ vào cuối tuần và ngày lễ.

Nhiều cơ hội học bổng

Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia có chính sách học bổng hào phóng dành cho sinh viên quốc tế.

Trong đó, học bổng do Chính phủ Hàn Quốc cấp có mức hỗ trợ toàn diện, dành cho cả ba cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Người nhận học bổng thường được chi trả toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, vé máy bay khứ hồi, khóa học tiếng Hàn và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh của học bổng này khá cao.

Năm 2026, Hàn Quốc dự kiến 2.000 suất học bổng chính phủ, trong đó ít nhất 55 suất cho du học sinh Việt Nam. Ứng viên có thể nộp hồ sơ qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại (tối đa 3 nguyện vọng), hoặc nộp trực tiếp cho một trường mong muốn.

Bên cạnh học bổng chính phủ, hầu hết trường đại học lớn tại Hàn Quốc đều có chương trình học bổng riêng dành cho sinh viên quốc tế. Mức hỗ trợ có thể là miễn giảm một phần học phí hoặc tài trợ toàn phần, tùy theo thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ hoặc lĩnh vực theo học. Ngoài ra còn có học bổng tư nhân từ các doanh nghiệp, tổ chức...

Các sinh viên nước ngoài nhận chiếc mũ truyền thống của Hàn Quốc, trong một nghi lễ trưởng thành truyền thống tại Đại học Yeungnam ở Gyeongsan, Hàn Quốc, ngày 14/5. Ảnh: Yonhap/EPA-EFE.

Trải thảm đỏ cho ngành STEM

Hàn Quốc được xem là một cường quốc về công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, LG, Hyundai cùng hàng nghìn startup. Các trường đại học tại đây thường có mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thực tập, nghiên cứu và các dự án hợp tác với ngành công nghiệp.

Tháng 9/2025, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố diện thị thực mới (K-STAR) dành cho sinh viên quốc tế theo học các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Cụ thể, sinh viên quốc tế đang học thạc sĩ, tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ trong các ngành STEM tại những trường đại học được chỉ định có thể nhận thị thực cư trú dài hạn F-2 ngay khi tốt nghiệp mà không cần điều kiện việc làm. Điều kiện để được xét duyệt là phải có thư giới thiệu từ hiệu trưởng trường đại học.

Thông thường, người sở hữu thị thực F-2 có thể nộp đơn xin thị thực thường trú F-5 sau 5 năm, tùy loại thị thực. Tuy nhiên, sinh viên theo diện K-STAR sẽ có thể nộp đơn xin thường trú chỉ sau 3 năm.

Mục tiêu của chương trình là thu hút hơn 400 nhân tài khoa học - công nghệ nước ngoài mỗi năm.

“Chương trình K-STAR được thiết kế nhằm giúp những nhân tài quốc tế xuất sắc - những người sẽ đóng vai trò quan trọng cho khoa học và công nghệ của Hàn Quốc - có thể ổn định cuộc sống tại đây và tập trung vào nghiên cứu. Chúng tôi cũng sẽ thiết lập cơ chế hợp tác với các trường đại học để hỗ trợ họ thường trú hoặc nhập quốc tịch", Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho nói với Korea Joongang Daily.