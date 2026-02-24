Đại học phải xin lỗi vì phó giáo sư xúc phạm du học sinh

Một đại học ở Nhật Bản đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi phó giáo sư của trường đăng tải trên mạng xã hội những bình luận mang tính xúc phạm du học sinh.

Khuôn viên Đại học Tsukuba. Ảnh: Japan Times.

Theo Japan Times, sự việc xảy ra tại Đại học Tsukuba, nằm ở Tsukuba, tỉnh Ibaraki. Trong thông báo chính thức trên website, nhà trường cho biết bài đăng của vị phó giáo sư có chứa “ngôn từ mang tính phân biệt đối xử đối với sinh viên nước ngoài” và “thiếu sự tôn trọng đối với các quốc gia khác”. Trường từ chối nêu tên các giảng viên liên quan, viện dẫn chính sách nội bộ.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 8/2, một phó giáo sư viết rằng “Sinh viên nước ngoài học tại các trường đại học ở Nhật Bản nói chung đều là những kẻ bất tài và hay gây rắc rối”. Phó giáo sư này còn cho biết ông thường bỏ qua email của các ứng viên nước ngoài có lý lịch không rõ ràng.

Bài đăng được đưa ra nhằm phản hồi một bài viết khác, trong đó cho rằng các sinh viên quốc tế xuất sắc có xu hướng chọn sang Mỹ thay vì Nhật Bản để du học, đồng thời lập luận rằng nhiều sinh viên nước ngoài tại Nhật không có năng lực nghiên cứu xứng đáng để được hỗ trợ bằng tiền thuế của người dân.

Trong phần trả lời bình luận sau đó, vị phó giáo sư tiếp tục cho rằng một số sinh viên nước ngoài “không hiểu chúng tôi làm công việc gì ở đây” và việc tương tác với họ “chỉ là lãng phí thời gian”. Người này thậm chí đặt vấn đề "liệu những người như vậy có nên được phép vào đại học của chúng tôi hay không”.

Ở một diễn biến khác, ngày 10/2, một phó giáo sư khác của trường cũng đăng bài riêng với những nhận xét mang tính miệt thị về hệ thống chính trị của Thái Lan.

Đại học Tsukuba cho biết đang tiến hành điều tra để xác định liệu các phát ngôn này có vi phạm quy định công tác hoặc hướng dẫn sử dụng mạng xã hội của trường hay không.

“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi nội dung các bài đăng", thông báo nêu rõ.

Nhà trường khẳng định đã yêu cầu đội ngũ giảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình với tư cách thành viên một trường đại học quốc gia, đồng thời sẽ đưa ra các biện pháp cảnh cáo nhằm ngăn chặn sự việc tương tự trong tương lai.

Tính đến ngày 1/10/2025, Đại học Tsukuba có 2.466 sinh viên quốc tế đến từ 115 quốc gia đang theo học. Tại thời điểm trường ra thông báo, các bài đăng gây tranh cãi vẫn còn tồn tại trên mạng.