Nam sinh trường miền núi giành giải nhì quốc gia môn Tin học

Xuất thân từ một ngôi trường miền núi không chuyên, Trần Kim Nhật, học sinh lớp 12A1, trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh), xuất sắc giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.

Chân dung nam sinh Trần Kim Nhật.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, em Trần Kim Nhật, học sinh lớp 12A1, trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm học 2025-2026.

Đây cũng là thí sinh duy nhất không phải là học sinh của trường chuyên tỉnh chạm đến thành tích cao đối với môn học vốn không thuộc thế mạnh của các trường phổ thông công lập đóng trên địa bàn khó khăn.

Đam mê công nghệ, sáng tạo từ nhỏ

Em Trần Kim Nhật sinh ra và lớn lên tại thôn Quang Thịnh, xã Hương Khê. Ngay từ nhỏ, Nhật đã bộc lộ niềm yêu thích với sáng tạo và công nghệ. Những năm học tiểu học, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa dành thời gian cho các trò chơi giải trí, Nhật lại yêu thích các trò chơi mang tính sáng tạo như lắp ghép hình, ghép mô hình, vẽ tranh, thổi sáo và mày mò máy tính.

Từ nhỏ, Nhật đã có niềm đam mê sáng tạo.

Niềm đam mê Tin học của Kim Nhật cũng hình thành rõ nét từ lớp 4. Song, chương trình Tin học tại trường chủ yếu là các nội dung cơ bản như làm quen máy tính và tin học văn phòng. Vì vậy, trong quá trình học tập, em chủ động tự học qua mạng, tìm hiểu thêm về công nghệ theo lứa tuổi.

Đặc biệt, vào năm 2021, khi mới học lớp 8, Kim Nhật gây ấn tượng khi đã cùng một người bạn tự thiết kế thiết bị phòng chống dịch Covid-19 tích hợp 7 chức năng như nhận diện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, rửa tay tự động, quét thẻ từ điểm danh, loa phát thanh tuyên truyền…

Sản phẩm này giành giải khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Đây được xem là dấu mốc quan trọng nhằm thể hiện năng lực, trí tuệ của bản thân em trong lĩnh vực công nghệ.

Trong những năm học tại trường THCS Chu Văn An (huyện Hương Khê cũ), nhận thấy năng lực nổi trội của Kim Nhật, thầy cô ở trường đã sớm động viên, định hướng em tham gia các sân chơi khoa học, kỹ thuật. Nhờ khả năng tự học tốt, Nhật liên tục đạt thành tích cao ở các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức.

“Từ ngày nhỏ em đã thích các con số, đam mê về công nghệ, thích tìm tòi những điều mới lạ. Em bắt đầu nhìn các hình ảnh để học vẽ, đến lắp ghép các hình thù đơn giản, và sau này thích mày mò công nghệ từ máy tính”, em Kim Nhật chia sẻ.

Lên cấp 3, khi học tại trường THPT Hương Khê - một ngôi trường không chuyên ở địa bàn miền núi, Kim Nhật tiếp tục giữ vững phong độ học tập. Ban ngày em tập trung học trên lớp, buổi tối dành thời gian ôn lại kiến thức, học thuật toán, lập trình qua mạng.

Nhật cũng bày tỏ, trong chặng đường học của mình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của thầy cô giáo. Không chỉ được truyền đạt kiến thức, mà Nhật còn được giáo viên hỗ trợ trong xây dựng phương pháp tự học, rèn tư duy logic và bản lĩnh khi tham gia các kỳ thi lớn.

Người mẹ Nguyễn Thị Trâm không giấu được niềm vui khi con trai đạt thành tích cao trong học tập.

Cố gắng theo đuổi ước mơ

Kim Nhật chia sẻ khi được chọn vào đội tuyển Tin học dự kỳ thi học sinh giỏi trường THPT chuyên để tập trung ôn luyện cùng các thành viên trong đội.

Đặc biệt, trong quá trình học từ tháng 9-12/2025, quá trình học tập gặp không ít khó khăn do quãng đường từ nhà đến ký túc xá dài khoảng 50 km, khiến mỗi tuần em chỉ có thể về nhà một lần bằng xe buýt. Có những giai đoạn cao điểm, Kim Nhật thường học đến 1-2h để đảm bảo tiến độ ôn tập.

“Đối với môn Tin học, trước khi được tham gia đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, em chủ yếu tự học. Em dành nhiều thời gian tìm hiểu, tham khảo các tài liệu và bài lập trình trên mạng để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình”, Kim Nhật cho biết.

Kim Nhật nhận được nhiều lời khen về nghị lực học tập, đam mê sáng tạo của bản thân.

Bên cạnh đó, bản thân Kim Nhật cũng thường xuyên tự đặt ra các bài toán, kiên trì luyện code mỗi ngày, chủ động trao đổi với thầy cô và bạn bè khi gặp khó khăn. Với chàng trai đam mê công nghệ, việc học không chỉ giới hạn trong sách vở mà còn là quá trình không ngừng thử nghiệm, cập nhật kiến thức mới và rèn luyện tư duy logic.

Với những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Kim Nhật đã có chuỗi thành tích học tập đáng ấn tượng:

Trong đó, năm lớp 10 nam sinh giành giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Tin học; lớp 11 đoạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Tin học; lớp 12 giành giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; giải nhất học sinh giỏi tỉnh và giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Đặc biệt, em Trần Kim Nhật cũng đạt “học sinh 3 tốt” cấp trung ương năm học 2024-2025.

“Khi nhận được kết quả bản thân đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, em cảm thấy rất vui mừng và tự hào, bởi đây là thành quả cho những nỗ lực, cố gắng không ngừng trong suốt quá trình học tập và ôn luyện của bản thân”, Kim Nhật chia sẻ.

Chia sẻ với Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Trâm (mẹ của Kim Nhật), cho biết khi nhận được tin cậu con trai đạt giải nhì quốc gia, gia đình không giấu được niềm xúc động, tự hào.

“Nhà ở miền núi, điều kiện học tập của cháu còn nhiều thiếu thốn. Khi nhận tin cháu đạt được giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, tôi đã bật khóc vì quá vui mừng. Bởi thời gian cháu tham gia đi học cùng đội tuyển, ở xa nhà, một mình đi đi về về rất vất vả. Có những lúc thấy con học khuya, bố mẹ cũng xót ruột nhưng chỉ biết động viên con cố gắng. Đây là niềm vui lớn nhất của gia đình từ trước đến nay”, bà Trâm chia sẻ.

Theo người mẹ, điều khiến gia đình cảm thấy tự hào không chỉ nằm ở những thành tích mà em đạt được, mà còn ở ý thức tự lập và tinh thần vượt khó của con trai. Suốt nhiều năm qua, Nhật luôn tự giác trong học tập, kiên trì theo đuổi niềm đam mê riêng.

“Từ nhỏ, cháu Nhật đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với công nghệ, thường tự mày mò tìm hiểu, ham học hỏi và thích sáng tạo các sản phẩm theo ý tưởng của mình”, người mẹ chia sẻ.

Về phía Kim Nhật, em cho biết thành tích đạt được là kết quả của sự nỗ lực lâu dài cùng sự đồng hành của thầy cô và gia đình.

“Em rất biết ơn thầy cô đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê. Ngoài ra cũng cảm ơn bố mẹ luôn ở phía sau động viên”, Nhật nói.

Kim Nhật cũng cho biết trong thời gian tới, em dự định theo học ngành Khoa học máy tính tại trường đại học nhằm tiếp tục theo đuổi và phát triển niềm đam mê công nghệ của bản thân.