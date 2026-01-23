Ngôi trường lâu đời ở TP.HCM, đông học sinh giỏi quốc gia nhất

Ngôi trường đông học sinh giỏi quốc gia nhất năm học 2025-2026 cũng là ngôi trường lâu đời bậc nhất, là cái nôi đào tạo loạt nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí.

Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong lễ bế giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Năm học 2025-2026, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ghi dấu ấn khi lập kỷ lục với tổng cộng 153 giải học sinh giỏi quốc gia, gồm 5 giải nhất, 44 giải nhì, 39 giải ba và 65 giải khuyến khích. Thành tích này giúp nhà trường dẫn đầu cả nước, đồng thời chiếm hơn một nửa tổng số giải thưởng của TP.HCM.

Theo thống kê do nhà trường công bố, học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong tham gia dự thi ở 12 môn. Trong đó, ba môn Toán, Hóa học và Tin học có học sinh đoạt giải nhất. Ở các môn còn lại, ngoại trừ môn Địa lý chỉ có giải khuyến khích, học sinh đều giành được giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ghi dấu với lịch sử lâu đời, truyền thống đào tạo nhiều thế hệ học sinh xuất sắc.

Thí sinh quỳ trước tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngôi trường lâu đời ở TP.HCM

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiền thân là Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký), được xây dựng năm 1927, chính thức khai giảng năm 1928 với khoảng 200 học sinh khóa đầu tiên.

Công trình trường THPT chuyên Lê Hồng Phong do kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế. Tổng thể kiến trúc nằm trong khuôn viên rộng khoảng 8 ha với nhiều nhiều mảng xanh thoáng mát. Với giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc, trường được xếp hạng trong nhóm 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Trong suốt chiều dài lịch sử, ngôi trường này gắn liền với phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, thanh niên Sài Gòn. Từ đây đã nổ ra nhiều cuộc bãi khóa, đình công, biểu tình chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tiêu biểu là sự kiện học sinh Trần Văn Ơn anh dũng hy sinh trong cuộc xuống đường ngày 9/1/1950, tạo nên làn sóng biểu tình lan rộng khắp Sài Gòn - Chợ Lớn, đòi bảo vệ quyền lợi học sinh. Ngày 9/1 sau đó được chọn là ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

Trường cũng là cái nôi đào tạo nhiều trí thức, nhà cách mạng, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nổi tiếng như GS Nguyễn Văn Chì, GS Phạm Thiều, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, GS Trần Đại Nghĩa, nhà trí thức Mai Văn Bộ, nhà báo Huỳnh Văn Tiểng, GS Lưu Hữu Phước, GS Trịnh Kim Ảnh...

Bước sang giai đoạn mới sau ngày đất nước thống nhất, năm học 1976-1977, trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đến năm 1981, tổ chuyên Toán đầu tiên được thành lập, mở đầu cho quá trình đào tạo học sinh năng khiếu. Năm học 1990-1991, trường chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi cho TP.HCM.

Vào năm 1995, Thủ tướng quyết định công nhận trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là trung tâm chất lượng cao của các tỉnh, thành phía nam.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong toạ lạc tại phường Chợ Quán, TP.HCM. Ảnh: FBNT.

Loạt thành tích ấn tượng

Vào năm 1995, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sáng lập cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 dành cho học sinh khối 10 và 11 các trường chuyên phía nam.

Cũng từ năm 1995, trường được ủy nhiệm tổ chức kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia do Đại học Hoàng gia Australia ra đề và chấm thi. Việc tham gia và tổ chức kỳ thi này đã giúp học sinh Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về đánh giá năng lực.

Hơn 30 năm qua (tính từ 1975), trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đóng góp hơn 15.000 học sinh tốt nghiệp THPT, hơn 7.000 em thi đỗ vào đại học, hơn 300 học sinh du học có học bổng ở các đại học nước ngoài.

Tính từ năm 1996 đến nay, tỷ lệ học sinh của trường tốt nghiệp THPT xấp xỉ 100%, trên 90% thí sinh trúng tuyển đại học.

Cũng trong nhiều năm qua, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và olympic quốc tế, khu vực.

Cụ thể, năm học 2024-2025, trường cũng dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 109 giải. Học sinh của trường cũng từng giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2015, huy chương vàng Olympic Hoá học Quốc tế 2020, huy chương bạc Olympic Toán quốc tế 2003 và huy chương bạc Olympic Sinh học Quốc tế 2011 và 2012.

Bên cạnh đó, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong còn là cái nôi đào tạo loạt ca sĩ, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng xã hội trong nhiều năm qua. Những người nổi tiếng là cựu học sinh trường bao gồm: Ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Orange, á hậu Phương Anh, ca sĩ Uyên Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung...