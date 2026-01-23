5 đại học 'quyền lực' nhất Việt Nam

Năm đại học đứng đầu bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2026 đều là trường công lập, hai trường ở Hà Nội và ba trường ở TP.HCM.

Sinh viên Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong ngày tốt nghiệp, tháng 11/2025. Ảnh: VNU-HCM.

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam (VNUR) vừa công bố xếp hạng 100 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2026, dựa trên xử lý dữ liệu thông tin lớn của 237 cơ sở giáo dục đại học .

6 tiêu chuẩn xếp hạng gồm: Chất lượng được công nhận, dạy học, công bố bài báo khoa học, nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế, chất lượng người học, cơ sở vật chất.

Theo bảng xếp hạng, 5 trường dẫn đầu không thay đổi so với năm 2025, cho thấy mức độ ổn định cao của nhóm đại học dẫn dắt hệ thống.

Vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) với tổng điểm 100. Đây là năm thứ 4 liên tiếp VNU giữ vững ngôi vị đầu bảng.

Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở 144 Xuân Thủy. Ảnh: VNU.

VNU thành lập năm 1993, nhưng những cơ sở đầu tiên đặt nền móng đã hoạt động từ năm 1906.

Cơ cấu tổ chức của VNU hiện bao gồm 9 trường đại học thành viên, 3 trường trực thuộc, 2 đơn vị đào tạo các môn chung về quốc phòng - an ninh và thể chất, thể thao; 9 đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ cùng với các đơn vị phục vụ.

Hiện tại, VNU đang triển khai 190 chương trình đại học, 198 chương trình thạc sĩ và 118 chương trình tiến sĩ, thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ…

Hàng năm, VNU đào tạo trên 5.000 cử nhân khoa học, trong đó 13,1% sinh viên tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế; 2.400 thạc sĩ và 200 tiến sĩ.

Tính đến 30/6/2025, VNU đứng thứ 761 trên bảng xếp hạng đại học thế giới QS, hạng 1.201+ theo THE, QS ASIA hạng 158, THE ASIA là 501+.

Đại học Quốc gia TP.HCM

Đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng VNUR là Đại học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM). VNU-HCM được thành lập năm 1995. Sau sáp nhập, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành trung tâm của TP.HCM mới.

Đại học Quốc gia TP.HCM xếp thứ hai trên bảng xếp hạng VNUR. Ảnh: VNU-HCM.

Hiện, VNU-HCM có 30 đơn vị, trong đó có 8 trường đại học thành viên, một viện nghiên cứu khoa học, một phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và 20 đơn vị trực thuộc là các tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện, phục vụ đào tạo, dịch vụ.

VNU-HCM đào tạo hơn 100.000 sinh viên đại học, đội ngũ học giả với 360 giáo sư, phó giáo sư và 1.600 tiến sĩ. Chương trình đào tạo phủ rộng nhiều lĩnh vực với 3 trình độ đại học (147 ngành), thạc sĩ (123 ngành) và tiến sĩ (83 ngành).

Theo kết quả xếp hạng QS World 2026, VNU-HCM đạt top 801-850 các đại học tốt nhất thế thế giới.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) giữ vị trí thứ ba tại VNUR 2026, đạt tổng điểm 87,84. HUST được thành lập năm 1956, là trường đại học kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 12/2022, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã được chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội theo quyết định của Chính phủ.

Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

HUST đào tạo đa dạng các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ (Cơ khí, Điện- Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Hóa học, Môi trường, Sinh học, Ô tô, Dệt, Y Sinh...), Kinh tế và Quản lý (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Logistics...), Khoa học cơ bản (Toán - Tin, Vật lý kỹ thuật...) và Khoa học Giáo dục.

Hàng năm, điểm trúng tuyển vào trường luôn thuộc top cao nhất cả nước. Năm 2025, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp dao động từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất. Một số ngành tiệm cận 29 như Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa.

Trường nằm trong nhiều bảng xếp hạng đại học thế giới, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương AOTULE. Tính đến 30/6/2025, HUST đứng thứ 1.201+ trên bảng xếp hạng đại học QS, hạng 1.501+ theo THE, QS ASIA hạng 315, THE ASIA là 501+.

Đại học Kinh tế TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một đại học công lập đa ngành trực thuộc Bộ GD&ĐT, nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia. Năm 2026, trường đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng VNUR.

Năm 2026, UEH đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng VNUR. Ảnh: UEH.

UEH thành lập năm 1976, là một trong những trường đại học đào tạo về kinh tế, kinh doanh và quản lý hàng đầu Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng.

Hoạt động theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, UEH còn đào tạo Luật, Công nghệ, Thiết kế...

Năm ngoái, trường lấy điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp dao động 22,8-27,7 điểm, với các ngành ở khu vực TP.HCM. Cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Hiện nay, trường đang hoạt động với 4 trường thành viên, 2 phân hiệu, 11 phòng/ban, 6 đơn vị khoa học, kinh doanh. Quy mô sinh viên là gần 38.000. Tính đến 30/6/2025, trường xếp hạng 318 trên QS ASIA, hạng 501-600 tại THE và hạng 136 tại THE ASIA.

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 5 tại VNUR 2026. Được thành lập vào năm 1997, Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trường được tổ chức thành 16 khoa, 20 viện nghiên cứu, một trường trung cấp chuyên nghiệp, một trường phổ thông quốc tế, cùng với khoảng 20 phòng/ban và đơn vị phục vụ.

Ngoài cơ sở chính tại TP.HCM, trường còn có phân hiệu tại Nha Trang (Khánh Hòa) và Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 5 trên VNUR 2026. Ảnh: TDTU.

Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từ công nghệ, kỹ thuật, kinh tế đến các ngành khoa học xã hội... Năm 2025, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường dao động 20-32,55 điểm (thang điểm 40).

Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu, trường hợp tác với hơn 150 đối tác quốc tế, phát triển 21 nhóm nghiên cứu trọng điểm và hơn 80 chương trình đào tạo. Trong đó, hơn 50% số chương trình bậc sau đại học.

Hiện nay, trường định hướng trở thành một trường đại học nghiên cứu có chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới. Trên bản đồ đại học thế giới, tính đến tháng 6/2025, trường xếp hạng 684 theo QS, 231 theo QS ASIA, 601+ theo THE và 201+ theo THE ASIA.