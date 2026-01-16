Công bố xếp hạng đại học tại Việt Nam 2026

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam (VNUR) vừa công bố xếp hạng 100 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2026.

Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong lễ tốt nghiệp, tháng 12/2025. Ảnh: HCMUS.

Bảng xếp hạng năm 2026 (VNUR-2026) đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin lớn.

Top 10 năm nay có 8 cơ sở giáo dục đại học công lập và hai cơ sở giáo dục tư thục là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng. Trong đó, 5 trường dẫn đầu không thay đổi so với năm 2025, cho thấy mức độ ổn định cao của nhóm đại học dẫn dắt hệ thống.

Sự hoán đổi vị trí diễn ra trong nhóm từ hạng 6 đến hạng 10, phản ánh mức độ cạnh tranh rõ rệt hơn giữa các trường trong nhóm cận đỉnh.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Đại học Duy Tân đổi vị trí cho nhau giữa hai năm. Đại học Cần Thơ tăng từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 8, trong khi Đại học Sư phạm Hà Nội rời top 10.

Đại học Thương Mại quay trở lại top 10 VNUR-2026, thay thế vị trí của Đại học Cần Thơ.

Mười trường đại học đạt số điểm đánh giá cao nhất gồm:

Thứ hạng Trường Điểm 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 100 2 Đại học Quốc gia TP.HCM 99,25 3 Đại học Bách khoa Hà Nội 87,84 4 Đại học Kinh tế TP.HCM 74,94 5 Đại học Tôn Đức Thắng 73,23 6 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 69,21 7 Đại học Duy Tân 66,17 8 Đại học Cần Thơ 65,09 9 Đại học Đà Nẵng 64,83 10 Đại học Thương mại 63,73

Theo VNUR, top 100 của năm 2026 có nhiều thay đổi về thứ hạng so với năm 2025. Cụ thể, 7 trường giữ vững vị trí xếp hạng, trong khi đó, 46 trường tăng từ 1-72 hạng. Đại học Lạc Hồng là cơ sở tăng hạng nhiều nhất.

47 trường xuống hạng, mức giảm dao động từ 1-54 bậc. Bên cạnh đó, 14 trường rời khỏi top 100, thứ hạng các trường này trong năm 2025 nằm trong khoảng từ 28-98. Có 14 cơ sở giáo dục đại học không có mặt trong top 100 VNUR-2025 lần đầu gia nhập top 100 của VNUR-2026.

Xét riêng theo vùng kinh tế, các trường có thứ hạng cao vẫn tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, mặc dù số lượng trường của hai vùng này trong top 100 giảm nhẹ so với năm 2025.

Ở chiều ngược lại, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ghi nhận mức tăng đáng kể, với 3 trường gia nhập top 100. Hai vùng kinh tế này có sự thay đổi cơ cấu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng bằng sông Cửu Long và Trung du và miền núi phía Bắc cũng tăng nhẹ, mỗi vùng tăng thêm 2 trường so với năm 2025.

Xếp hạng các trường trong top 100 VNUR-2026 theo vùng kinh tế

Nhãn Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long Đông Nam Bộ Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Trung du và miền núi phía Bắc Năm 2025

52 6 29 4 7 2 Năm 2026

47 8 27 5 9 4

Xét theo nhóm ngành đào tạo, các trường đa ngành tiếp tục chiếm tỷ lệ áp đảo với 51 trường. So với 2025, một số nhóm ngành có xu hướng giảm nhẹ về số lượng trường trong top 100, bao gồm Kỹ thuật, Công nghệ (giảm từ 11 xuống 10), Sức khỏe (từ 12 xuống 11), Kinh tế, Tài chính (từ 9 xuống 7), Hành chính (từ 5 xuống 4) và Nông - Lâm (từ 3 xuống 2).

Trong khi đó, các nhóm ngành còn lại nhìn chung giữ ổn định so với năm 2025, bao gồm Pháp luật, Sư phạm, Văn hóa - Nghệ thuật và Xây dựng - Kiến trúc. Riêng nhóm Thể thao tăng nhẹ từ 1 lên 2 trường trong top 100.

Xếp hạng các trường trong top 100 VNUR-2026 theo nhóm ngành đào tạo

Nhãn Đa ngành Kỹ thuật, Công nghệ Sức khỏe Kinh tế, Tài chính Hành chính Nông - Lâm Pháp luật Sư phạm Văn hóa - Nghệ thuật Xây dựng - Kiến trúc Thể thao Năm 2025

46 11 12 9 5 3 3 5 2 3 1 Năm 2026

51 10 11 7 4 2 3 5 2 3 2

Xét theo loại hình trường, cơ sở giáo dục đại học công lập vẫn chiếm áp đảo (83%), nhưng tỷ lệ cơ sở giáo dục đại học tư thục tăng nhẹ, phản ánh sự lớn mạnh dần của khối trường này.

Việc xếp hạng được VNUR thực hiện thông qua 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí quan trọng, phản ánh toàn diện các sứ mạng cơ bản của các trường đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.