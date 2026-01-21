Trường ở TP.HCM đông học sinh giỏi quốc gia chưa từng có

Năm học 2025-2026, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lập kỷ lục với hơn 150 giải học sinh giỏi quốc gia ở các môn, dẫn đầu cả nước và chiếm hơn một nửa tổng số giải thưởng của TP.HCM.

Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, TP.HCM dẫn đầu cả nước với 10 giải nhất, 68 giải nhì, 72 giải ba và 138 giải khuyến khích, tổng cộng 288 giải.

Đáng chú ý hơn, trong số 288 giải này, số giải của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã chiếm hơn một nửa, cụ thể là 153 giải (5 giải nhất, 44 giải nhì, 39 giải ba và 65 giải khuyến khích). Qua đó, trường vừa lập kỷ lục mới, vừa trở thành trường phổ thông có nhiều giải học sinh giỏi quốc gia nhất cả nước trong năm nay.

Theo thống kê do nhà trường công bố, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tham gia dự thi ở 12 môn, trong đó 3 môn là Toán, Hoá học và Tin học có giải nhất. Các môn còn lại, ngoại trừ môn Địa lý chỉ có giải khuyến khích, đều có học sinh đoạt giải nhì, ba và khuyến khích.

Thống kê theo từng môn học, Vật lý là môn chiếm nhiều giải nhất với 24 em đoạt giải, tiếp đến là Tiếng Pháp (22 em), Hoá học (16 em).

Các môn ngoại ngữ cũng gây ấn tượng khi chiếm khoảng 41% số giải của nhà trường. Trong đó, tiếng Pháp dẫn đầu với 24 giải, tiếp đó là tiếng Trung (15 giải), tiếng Nhật (14 giải) và tiếng Anh (12 giải).

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiền thân là trường Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký), được xây dựng vào năm 1927, chính thức khai giảng vào năm 1928 và đón 200 học sinh khóa đầu tiên.

Bước sang giai đoạn mới, năm học 1976-1977, trường được đặt tên theo cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong và phải đến năm 1981, tổ chuyên Toán đầu tiên mới được thành lập, qua đó mở đầu cho hành trình đào tạo học sinh năng khiếu.

Đến năm 1990-1991, trường chính thức được giao nhiệm vụ chuyên đào tạo học sinh giỏi của TP.HCM. Vào năm 1995, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là trung tâm chất lượng cao cho các tỉnh, thành phía Nam.

Từ năm 1995, trường cũng là đơn vị sáng lập cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 dành cho học sinh khối 10 và 11 các trường chuyên phía nam. Cũng từ năm 1995, trường được ủy nhiệm tổ chức kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia do Đại học Hoàng gia Australia ra đề và chấm thi. Việc tham gia và tổ chức kỳ thi này đã giúp học sinh Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về đánh giá năng lực.

Trong nhiều năm qua, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và olympic quốc tế, khu vực.

Cụ thể, năm học 2024-2025, trường cũng dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 109 giải.

Học sinh của trường cũng từng giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2015, huy chương vàng Olympic Hoá học Quốc tế 2020, huy chương bạc Olympic Toán quốc tế 2003 và huy chương bạc Olympic Sinh học Quốc tế 2011 và 2012.