10 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, TP.HCM hạng 1

Năm học 2025-2026, TP.HCM dẫn đầu cả nước với 288 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo sau là Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng...

Học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TP.HCM. Ảnh: THPT Trần Phú.

Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Cả nước có 6.750 thí sinh tham dự. Các thí sinh dự thi ở 13 môn học, bao gồm Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý, Toán; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Tin học; Lịch sử; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung Quốc; Tiếng Nhật.

59% thí sinh đoạt giải

Kết quả, hội đồng chấm thi đã chọn được 3.993 thí sinh đoạt giải, chiếm 59% tổng số thí sinh dự thi. Năm học trước, 6.482 thí sinh dự thi, 3.803 em đoạt giải.

Với 288 giải, TP.HCM dẫn đầu cả nước về số giải. Sau 13 năm Hà Nội giữ tốp, đây là lần đầu tiên TP.HCM có nhiều học sinh giỏi quốc gia nhất cả nước.

Nguyên nhân là sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM được cử tối đa 40 em mỗi đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Với các tỉnh, thành thuộc diện sáp nhập còn lại, mỗi đội tuyển được tối đa 20-30 thí sinh (tùy quy mô). Riêng Hà Nội tối đa 20 thí sinh, một số địa phương tối đa 10 em.

Theo thống kê, TP.HCM có 478 em dự thi học giỏi quốc gia năm nay, gấp 2 lần so với trước khi sáp nhập.

Xếp thứ hai về số giải là Ninh Bình với 238 giải, Phú Thọ với 229 giải, Hải Phòng với 208 giải.

Với 247 thí sinh dự thi, Hà Nội có 207 thí sinh đoạt giải, xếp thứ 5. Trong đó có 26 giải nhất; 89 giải nhì, 54 giải ba và 38 giải khuyến khích. Số lượng giải nhất của Hà Nội cao nhất cả nước.

Năm tỉnh còn lại trong top 10 gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Nguyên. Cụ thể như sau:

10 địa phương có nhiều giải học sinh giỏi quốc gia nhất năm 2025-2026

Nhãn TP.HCM Ninh Bình Phú Thọ Hải Phòng Hà Nội Bắc Ninh Đà Nẵng Lào Cai Hưng Yên Thái Nguyên Giải

288 238 229 208 207 174 146 134 125 125

Ở khối trường THPT thuộc đại học, đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với 94 giải. Tiếp đến là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM với 73 giải. Đại học Vinh với 42 giải, trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc có 23 giải.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% số dự thi. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Đề thi và đáp án

Bộ GD&ĐT cũng đã công bố đề và đáp án tất cả môn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Cụ thể như sau (click vào tên môn để xem):

Năm nay, Ngữ văn có số thí sinh đông nhất với 709 em, tiếp đến là Tiếng Anh và Địa lý, lần lượt là 689 và 682 thí sinh.

Các môn còn lại gồm Toán (679 thí sinh); Vật lý (676 thí sinh); Hóa học (662 thí sinh); Sinh học (678 thí sinh); Tin học (642 thí sinh); Lịch sử (673 thí sinh); Tiếng Nga (98 thí sinh); Tiếng Pháp (248 thí sinh); Tiếng Trung Quốc (197 thí sinh); Tiếng Nhật (117 thí sinh). Trừ môn Tin học thi lập trình trên máy, thí sinh thi viết 12 môn còn lại.

Theo kế hoạch, tháng 3/2026, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026, đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Các thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi phải đáp ứng yêu cầu sau: Môn Toán đạt từ 26 điểm trở lên; môn Vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.