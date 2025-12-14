Mức thưởng kỷ lục cho học sinh giỏi tại nhiều tỉnh, thành

Nhiều tỉnh thành đưa ra mức chi hàng trăm triệu, thậm chí nửa tỷ đồng, nhằm đãi ngộ và thúc đẩy công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực.

Học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế được vinh danh và trao thưởng tại Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tổng mức chi khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế lên đến gần 23 tỷ đồng .

Hà Nội chi gần 23 tỷ đồng , thưởng nóng 300 triệu đồng/huy chương vàng

Theo Quyết định chi khen thưởng, học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế sẽ nhận mức thưởng 300 triệu đồng, huy chương bạc là 200 triệu đồng, huy chương đồng 150 triệu đồng và giải khuyến khích là 100 triệu đồng.

Chính sách này cũng đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên khi tập thể giáo viên có học sinh đoạt giải được thưởng bằng 70% mức thưởng của học sinh.

Trong đợt vinh danh gần nhất vào ngày 11/12, hai học sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã nhận tổng mức thưởng hơn 600 triệu đồng.

Cụ thể, em Nguyễn Lương Thái Duy nhận mức thưởng cao nhất lên tới 365 triệu đồng nhờ thành tích huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế, kết hợp với các giải nhất học sinh giỏi quốc gia và thành phố.

Tương tự, em Nguyễn Mạnh Tuấn cũng được trao thưởng 350 triệu đồng với thành tích huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế và giải nhất học sinh giỏi quốc gia.

Hải Phòng dẫn đầu với 500 triệu đồng/huy chương vàng

Thành phố Hải Phòng hiện là một trong những địa phương có mức thưởng cao nhất cả nước. Theo Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế do Bộ GD&ĐT cử tham dự nếu đoạt huy chương vàng (Giải nhất) sẽ được thưởng 500 triệu đồng.

Các mức thưởng tiếp theo lần lượt là 400 triệu đồng cho huy chương bạc (giải nhì) và 300 triệu đồng cho huy chương đồng (giải ba).

Đối với các kỳ thi Olympic khu vực và nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, mức thưởng dành cho huy chương vàng là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, học sinh đoạt giải quốc gia cũng được thưởng từ 20 triệu đồng (giải khuyến khích/giải tư) đến 50 triệu đồng (giải nhất). Thành phố còn hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho học sinh được Bộ GD&ĐT cử tham dự các kỳ thi quốc tế, cùng với chính sách cấp học bổng và đãi ngộ đặc thù cho giáo viên, cán bộ quản lý trong lĩnh vực đào tạo học sinh giỏi.

Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế cũng 'nhập cuộc đua'

Không chỉ Hà Nội và Hải Phòng, nhiều địa phương khác cũng đã ban hành các chính sách đột phá. UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tuyên dương, trao phần thưởng 400 triệu đồng cho học sinh Ninh Quang Thắng đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37, và 200 triệu đồng cho giáo viên phụ trách đội tuyển.

Chế độ thưởng này được thực hiện theo Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND của tỉnh, có hiệu lực đến hết năm học 2025-2026.

Song song đó, hai tỉnh, thành phố miền Trung là Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế cũng áp dụng chính sách với mức thưởng tương đương. Theo Nghị quyết được ban hành, cả hai địa phương này đều thưởng 300 triệu đồng cho học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế và 200 triệu đồng cho huy chương bạc.

Tại Đà Nẵng, giáo viên có học sinh đoạt giải cũng được nhận thưởng bằng 50% mức thưởng của học sinh, khẳng định vai trò then chốt của đội ngũ giáo viên bồi dưỡng.

Việc các tỉnh thành đồng loạt tăng cường chính sách đãi ngộ không chỉ khích lệ học sinh và giáo viên mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.