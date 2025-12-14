Một trường đại học ở miền tây thưởng 500 triệu đồng cho tân GS, PGS

Các trường đại học đã tổ chức lễ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo đạt chuẩn năm 2025, đồng thời trao thưởng hàng trăm triệu đồng.





PGS.TS Lê Trung Đạo cùng các cán bộ, giảng viên được công nhận chức danh phó giáo sư nhận thưởng 300 triệu đồng. Ảnh: UFM.

Sau khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức thông qua danh sách 900 nhà giáo đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025, nhiều trường đại học đã tổ chức lễ công nhận chức danh và trao thưởng hàng trăm triệu đồng cho các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn.

Đại học Đồng Tháp cũng trao tặng mức hỗ trợ chi phí nghiên cứu trị giá 500.000.000 đồng cho giảng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư là ông Huỳnh Vĩnh Phúc (ngành Vật lý).

Trong khi đó, bà Lê Diễm Kiều (ngành Nông nghiệp) được hỗ trợ chi phí nghiên cứu 250.000.000 đồng. Năm 2025, bà được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Từ năm 2023, Đại học Đồng Tháp đã triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí đối với viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, mức hỗ trợ tối đa dành cho viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo sư là 500.000.000 đồng/người, với tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm không vượt quá một tỷ đồng. Khoản hỗ trợ này đã bao gồm chi phí công tác cho hai lần bảo vệ, một lần đi nhận chứng nhận học hàm, các khoản lệ phí phải nộp và những chi phí liên quan khác (nếu có).

Đối với viên chức được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, mức hỗ trợ tối đa là 250 triệu đồng/người, tổng mức hỗ trợ mỗi năm cũng không quá 1 tỷ đồng . Khoản kinh phí này bao gồm chi phí công tác cho hai lần bảo vệ, một lần đi nhận chứng nhận học hàm, các khoản lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có).

Chiều 11/12, Đại học Tài chính - Marketing tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành kinh tế cho 7 cán bộ, viên chức của trường. Mỗi giảng viên đều được nhà trường trao thưởng 300.000.000 đồng.

7 cán bộ, viên chức trong danh sách trao thưởng bao gồm:

PGS.TS Lê Trung Đạo (Phó hiệu trưởng)

PGS.TS Đoàn Ngọc Phúc (Trưởng khoa Pháp luật và Ngoại ngữ)

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh (Phó trưởng phòng Quản lý khoa học)

PGS.TS Phạm Ngọc Dưỡng (Trưởng bộ môn, khoa Thương mại và Du lịch)

PGS.TS Ngô Nhật Phương Diễm (Trưởng bộ môn, khoa Kế toán - Kiểm toán)

PGS.TS Trần Nguyễn Khánh Hải (Giảng viên chính, khoa Quản trị kinh doanh)

PGS.TS Trần Thị Thanh Nga (Trưởng bộ môn, Viện Công nghệ Tài chính - Ngân hàng)

Tại Đại học Cửu Long, bà Nguyễn Kim Quyên (ngành Nông nghiệp) được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Vào cuối tháng 11 vừa qua, bà được nhà trường trao thưởng 150.000.000 đồng nhằm ghi nhận và khích lệ thành tích tiêu biểu.

Ông Huỳnh Trung Hiếu được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Ảnh: FBNT.

Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng mới tổ chức lễ vinh danh và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 12 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trong đó, ông Huỳnh Trung Hiếu (ngành Công nghệ thông tin) được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Các cán bộ, giảng viên được công nhận chức danh phó giáo sư bao gồm:

PGS.TS Phan Hồng Hải (ngành Kinh tế, Viện Tài chính - Kế toán)

PGS.TS Trần Nha Ghi (ngành Kinh tế, khoa Quản trị Kinh doanh)

PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu (ngành Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường)

PGS.TS Bùi Huy Khôi (ngành Kinh tế, khoa Quản trị Kinh doanh)

PGS.TS Nguyễn Thành Long (ngành Kinh tế, khoa Quản trị Kinh doanh)

PGS.TS Đặng Hoàng Minh (ngành Cơ khí, khoa Công nghệ Cơ khí)

PGS.TS Trần Thanh Ngọc (ngành Điện, khoa Công nghệ Điện)

PGS.TS Đặng Hữu Phúc (ngành Vật lý, khoa Khoa học Cơ bản)

PGS.TS Nguyễn Thanh Thuận (ngành Điện, khoa Công nghệ Điện)

PGS.TS Nguyễn Khoa Triều (ngành Cơ khí, khoa Công nghệ Cơ khí)

PGS.TS Phạm Tấn Việt (ngành Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm)

Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen cho các nhà giáo quân đội được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm 2025, số lượng nhà giáo quân đội đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo là 78 đồng chí, trong đó có 3 giáo sư, 75 giáo sư, đạt mức 150% so với năm 2024.