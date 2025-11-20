Giáo sư trẻ nhất ngành y 2025

Trở thành Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong hơn 20 năm gắn bó với nghề của GS.TS Hoàng Anh Tiến, người luôn nỗ lực, truyền cảm hứng và giữ trọn y đức.

Ngày 19/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên, trong đó có 71 Giáo sư và 829 Phó Giáo sư.

Theo đó, PGS.TS Hoàng Anh Tiến (46 tuổi), Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) chính thức trở thành tân Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025.

Hành trình học tập, cống hiến

Gặp tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến trong những ngày tháng 11 đầy ý nghĩa, khi được hỏi về cảm xúc trước việc chính thức trở thành Giáo sư ở tuổi 46, ông chia sẻ đó là vinh dự lớn, dấu mốc để nhìn lại chặng đường hơn 20 năm gắn bó với nghề.

"Chức danh này không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự dìu dắt từ các thầy cô, sự chung sức của đồng nghiệp và cả niềm tin của nhiều thế hệ sinh viên", tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến chia sẻ.

Tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế).

Tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến đến với ngành y từ rất sớm, một phần nhờ ảnh hưởng từ người cha (GS.TS Huỳnh Văn Minh, người dành cả đời cho nghề thầy thuốc). Con đường ông chọn bắt đầu bằng ước mơ giản dị là được chữa bệnh, giúp đỡ người nghèo khó. Nhưng càng đi, ông càng nhận ra đó là hành trình dài đầy thử thách nhưng rất nhân văn.

Từ năm 1997-2003, ông là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Từ 2004-2006, ông học Thạc sĩ chuyên ngành Nội Tim mạch, giai đoạn rèn giũa chuyên môn, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực. Đến 2008-2011, ông làm nghiên cứu sinh và năm 2011, khi 32 tuổi, bảo vệ luận án Tiến sĩ với đề tài "Nghiên cứu vai trò của NT - proBNP huyết tương và luân phiên sóng T điện tâm đồ trong tiên lượng bệnh nhân suy tim".

Sau đó, ông Hoàng Anh Tiến về công tác tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, vừa giảng dạy, nghiên cứu, điều trị, vừa đảm nhiệm các vị trí quản lý chuyên môn. Đặc biệt, quá trình công tác ngoài chuyên môn, ông còn được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn trường, phụ trách nghiên cứu khoa học và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến trao đổi, hướng dẫn chuyên môn cho các y, bác sĩ của bệnh viện và học viên nước ngoài.

Những chuyến đi khám chữa bệnh nhân đạo tại Lào, các xã vùng cao của huyện Đakrông và A Lưới trước đây để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. "Ở những vùng khó khăn ấy, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của y đức, tình người và trách nhiệm xã hội của người bác sĩ", ông Tiến chia sẻ.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, điều quan trọng nhất ông học được là hiểu vai trò và vị trí bản thân. Tri thức y khoa quá rộng lớn và chính thầy cô, đồng nghiệp và bệnh nhân là những người giúp ông trưởng thành.

Nghề y có những khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cách nhìn về trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Một kỷ niệm ông nhớ mãi là ca nhồi máu cơ tim tối cấp mà bệnh viện khác đã trả về. Khi bệnh nhân đến, ông Tiến đang đứng lớp giảng cho sinh viên.

"Nhận tin, tôi lập tức dừng buổi giảng và vào phòng can thiệp. Đó là cuộc chạy đua với thời gian, với từng nhịp tim của bệnh nhân. Nhờ sự phối hợp tối đa của các khoa, bệnh nhân đã qua khỏi. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn rùng mình khi nghĩ nếu ngày đó thất bại, không biết sẽ nói sao với người nhà và đồng nghiệp", tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến nói.

Tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến cho biết ông học được nhiều bài học quý từ cha và các thầy cô ở THCS Nguyễn Tri Phương, THPT Quốc Học Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Đồng thời, đặc biệt ghi nhớ phong thái chuẩn mực cùng cách truyền đạt kiến thức ngắn gọn, súc tích nhưng rõ ràng của họ.

"Chỉ bằng cách giảng giải mạch lạc, có phương pháp và giàu tâm huyết, các thầy cô đã giúp tôi nắm vững những nguyên lý nền tảng mà đến hôm nay tôi vẫn còn vận dụng", ông Tiến chia sẻ.

Bên cạnh việc nghiên cứu, giảng dạy, tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến trực tiếp thực hiện nhiều ca can thiệp, thăm khám cho người bệnh.

Giữ lửa nghề

Tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến cho biết để cân bằng ba nhiệm vụ lớn là giảng dạy, nghiên cứu và khám chữa bệnh, ông chọn cách hài hoà và xác định cả ba bổ trợ lẫn nhau và cố gắng sắp xếp một cách khoa học nhất dù quỹ thời gian không nhiều.

"Lâm sàng cho tôi những câu hỏi thực tế để nghiên cứu, nghiên cứu giúp hoàn thiện chuyên môn và giảng dạy sâu sắc hơn, còn giảng dạy mang đến năng lượng, niềm vui và cảm hứng từ các thế hệ sinh viên", ông Tiến nói.

Ông sắp xếp công việc theo kế hoạch rõ ràng, đặt bệnh nhân làm trung tâm, đồng thời giữ tinh thần cầu thị trong học thuật. Và chính những khoảnh khắc như bệnh nhân được cứu sống, sinh viên trưởng thành, hay một đề tài nghiên cứu đem lại giá trị thực tiễn là điều giúp ông giữ vững lửa nghề.

Tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến trong một buổi giảng dạy sinh viên ngành Y.

Vị tân Giáo sư 46 tuổi chia sẻ giảng viên trẻ là lực lượng mang đến hơi thở mới cho giáo dục y khoa. Giảng viên trẻ năng động, sáng tạo, nhạy bén với tri thức mới và có tinh thần hội nhập quốc tế rất mạnh mẽ.

Tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, nhiều giảng viên trẻ đang đóng vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

"Giảng viên trẻ sẽ là thế hệ quyết định bước chuyển mình của nhà trường, cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế nước ta trong thời kỳ mới", ông Tiến nói.

Tân Giáo sư Hoàng Anh Tiến nhắn nhủ các em sinh viên hãy luôn giữ được lòng nhân ái, sự kiên trì và tinh thần học tập suốt đời. Kiến thức có thể thay đổi theo thời gian, nhưng y đức phải luôn nguyên vẹn. Nghề y nhiều gian nan, nhưng cũng là nghề mang lại những giá trị đẹp đẽ nhất khi các em nhìn thấy bệnh nhân hồi phục từng ngày.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng nghề giáo trong lĩnh vực y khoa chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nhờ sự tận tụy, trách nhiệm và hy sinh thầm lặng của mỗi thầy cô mà nhiều thế hệ bác sĩ được hình thành, đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế nước nhà.