Hành động đơn giản giúp thải độc gan cấp tốc

Thực hiện những hành động dưới đây sẽ giúp gan luôn khỏe mạnh và thải độc hiệu quả.

Lựa chọn nước ép rau củ tươi để bảo vệ sức khỏe và giúp gan thải độc nhanh. Ảnh: Freepik.

Gan là cơ quan quan trọng giúp duy trì năng lượng để bạn có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày suôn sẻ. Nói cách khác, gan là hệ thống hỗ trợ của cơ thể. Tuy nhiên, khi gan chứa đầy độc tố và không khỏe mạnh, bạn có thể bắt đầu cảm thấy uể oải và sức khỏe có thể suy giảm. Đây là lý do bạn cần giữ cho gan khỏe mạnh.

Dưới đây là một số cách tốt nhất giúp bạn giải độc gan và kiểm soát sức khỏe tổng thể:

Uống đủ nước

Theo Healthline, uống đủ nước là một phần quan trọng của toàn bộ quá trình thanh lọc. Thiếu nước sẽ làm giảm chức năng gan và khiến gan khó loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, phần lớn máu trong cơ thể được cấu tạo từ nước. Uống đủ nước giúp máu lưu thông qua gan và được lọc dễ dàng hơn.

Đặc biệt, uống một cốc nước ấm (khoảng 200 ml) vào buổi sáng sau khi thức dậy giúp kích hoạt quá trình thải độc của gan. Sau một đêm dài, cơ thể mất nước đáng kể, trong đó gan vẫn tiếp tục hoạt động để lọc bỏ độc tố. Bổ sung nước ngay khi thức dậy giúp gan duy trì quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sản xuất mật, thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố qua phân và nước tiểu.

Uống nước ép rau củ tươi

Để quá trình thanh lọc gan hiệu quả, mỗi người cần ăn 4-5 phần rau trong một bữa ăn và duy trì mức tiêu thụ đó trong ít nhất vài ngày. Tuy nhiên, việc này gây khó khăn với nhiều người. Uống nước ép là lựa chọn lành mạnh vì dễ tiêu thụ hơn nhiều so với một bát salad giải độc đầy ắp.

Nước ép còn có lợi ích bổ sung là giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, giúp cơ thể hấp thụ và đồng hóa dễ dàng hơn. Hàm lượng chất xơ giúp đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ đường tiêu hóa. Điều quan trọng cần lưu ý là nước ép rau củ tươi mới có hiệu quả, vì quá trình chế biến có thể phá hủy một số vitamin, khoáng chất và polyphenol thiết yếu.

Các loại rau nên bổ sung vào nước ép giải độc gan bao gồm cải Brussels, súp lơ, bắp cải, dưa chuột, củ cải đường, cà rốt và các loại rau xanh khác. Bạn cũng có thể thêm bạc hà, rau mùi tây, chanh để tăng thêm hương vị.

Tập thể dục thường xuyên

Theo India Times, ngoài việc giảm mệt mỏi - triệu chứng phổ biến của bệnh gan, hoạt động thể chất thường xuyên còn có lợi cho sức khỏe gan bằng cách cải thiện tuần hoàn và giảm sự tích tụ mỡ gan.

Nghiên cứu đã chỉ ra các bài tập aerobic và sức bền có thể làm giảm lượng mỡ trong gan ở bệnh gan nhiễm mỡ, khiến cho vận động thể chất trở thành chìa khóa trong các mẹo chăm sóc sức khỏe gan cho bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo Học viện Y học Thể thao Mỹ, những người mắc bệnh gan mạn tính nên tập thể dục cường độ vừa phải, chẳng hạn đi bộ nhanh (hoạt động aerobic), ít nhất 150 phút mỗi tuần, hoặc 75 phút mỗi tuần nếu ở cường độ mạnh. Tập thể dục aerobic kết hợp với tập kháng lực, chẳng hạn các bài tập với trọng lượng cơ thể, là lựa chọn tốt nhất.

Lựa chọn thực phẩm lành mạnh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe gan hiệu quả. Ảnh: Patient First.

Ăn thực phẩm tốt cho gan

Những gì chúng ta ăn có thể là bạn hoặc kẻ thù của gan. Việc lựa chọn một số loại thực phẩm nhất định có thể giúp duy trì sức khỏe tổng thể của gan bằng cách giảm viêm, bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa và giúp giảm tích tụ mỡ.

Theo Quỹ Gan Mỹ, nếu có vấn đề về gan, bạn nên tránh các loại thực phẩm chiên rán hoặc chứa nhiều chất béo không lành mạnh, muối và đường.

Những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe gan bao gồm:

Nhiều loại trái cây và rau quả

Thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, vì chất xơ giúp gan hoạt động tối ưu

Thực phẩm có chất béo lành mạnh, bao gồm cá béo chứa axit béo omega-3, là chất béo lành mạnh có thể làm giảm lượng mỡ trong gan

Các loại hạt là thực phẩm bổ sung tốt cho chế độ ăn của người bị gan nhiễm mỡ vì chúng chứa chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh, vitamin E và các hợp chất thực vật có lợi.

Luôn cười, vui vẻ

Tiếng cười cũng rất tốt cho gan, theo Health Shots. Tiếng cười giúp bạn loại bỏ các khí độc hình thành bên trong gan. Khi bạn cười, cơ hoành di chuyển lên xuống, hỗ trợ quá trình thanh lọc gan, sản sinh và phục hồi gan bằng cách cung cấp nhiều oxy.