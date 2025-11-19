Nguyên nhân âm thầm khiến nam giới giảm chất lượng 'cuộc yêu'

Nhiều đàn ông bước vào cuộc yêu với tâm thế thể hiện bản lĩnh. Tuy nhiên, nỗi lo giữ phong độ và tự giám sát bản thân lại khiến họ mất cảm xúc, rối loạn cương hoặc xuất tinh sớm.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân về rối loạn cương. Ảnh: BSCC.

Anh T., 34 tuổi, nhân viên marketing. Dù đời sống vợ chồng không xảy ra xung đột, anh dần mất ham muốn, cương không ổn định và không thể tập trung khi ở bên vợ. Anh T. cho biết “nghĩ quá nhiều trong lúc quan hệ”, sợ làm vợ thất vọng và sợ không đạt cực khoái.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận testosterone ngưỡng thấp, cortisol tăng cao, tiền tiểu đường kèm thiếu ngủ kéo dài 4-5 giờ/đêm. Chẩn đoán cho thấy rối loạn cương do stress và rối loạn nội tiết thứ phát.

Sau 6 tuần điều chỉnh nội tiết và giấc ngủ, tập thể dục và thực hành liệu pháp nhận thức hành vi, tình trạng cương của anh T. cải thiện rõ, testosterone tăng và tâm lý thoải mái hơn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Trà Anh Duy, từng tu nghiệp tại Đại học California (Irvine, Mỹ) cho biết phòng khám ghi nhận nhiều trường hợp rối loạn tình dục không xuất phát từ bệnh lý cơ quan sinh dục, mà do tâm lý quá tải và căng thẳng trong lúc quan hệ.

Một trường hợp khác là anh K., 29 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, bị xuất tinh sau khoảng một phút mỗi lần quan hệ nhưng vẫn cương bình thường khi thủ dâm. Anh thừa nhận mỗi lần gần gũi vợ là trạng thái “thi kiểm tra”, liên tục ám ảnh mình có đủ tốt hay không.

Xét nghiệm cho thấy testosterone bình thường nhưng cortisol tăng, thang điểm stress cao. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kết hợp tư vấn tâm lý và kỹ thuật “stop-start”. Sau ba tháng, thời gian xuất tinh kéo dài trung bình sáu phút, căng thẳng giảm và quan hệ vợ chồng cải thiện.

Theo bác sĩ Trà Anh Duy, hai trường hợp trên cho thấy tình dục không chỉ là hoạt động thể xác, mà phụ thuộc lớn vào trạng thái tinh thần.

Bác sĩ Duy cho biết tình dục vận hành dựa trên sự tương tác giữa tâm lý - thần kinh - nội tiết. Não bộ là cơ quan khởi phát đầu tiên trong cuộc yêu. Nhưng khi nam giới lo lắng về khả năng của mình, não chuyển sang trạng thái cảnh giác, kích hoạt hormone stress khiến mạch máu co lại và giảm lưu lượng máu đến dương vật.

"Càng cố kiểm soát, cơ thể càng mất tự nhiên", bác sĩ Duy nói.

Một lần “không như ý” khiến người đàn ông lo lắng hơn ở lần tiếp theo. Stress tăng cao dẫn đến rối loạn cương hoặc xuất tinh sớm, kéo theo thất bại lặp lại, lâu dần thành ám ảnh.

Nhiều người chọn cách dùng thuốc cường dương để vượt qua tạm thời, nhưng bác sĩ cảnh báo nếu không xử lý gốc rễ tâm lý, tình trạng vẫn sẽ tái diễn.

Điều trị cho người “overthinking khi yêu” không chỉ dựa vào thuốc mà cần phương pháp đa chiều gồm:

Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) để thay đổi suy nghĩ sai lệch.

Các kỹ thuật thư giãn và thực hành chánh niệm giúp tập trung vào cảm giác cơ thể.

Liệu pháp cặp đôi để giảm áp lực “một mình chịu trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, lối sống có vai trò quan trọng như ngủ đủ, hạn chế rượu bia - thuốc lá, vận động thể thao đều đặn và giảm căng thẳng công việc.

Bác sĩ Duy nhấn mạnh tình dục là sự cộng hưởng giữa thể xác và tâm trí. Nếu tâm trí luôn trong chế độ sinh tồn, cơ thể sẽ không thể yêu. Đôi khi, cách tốt nhất để giữ phong độ chính là ngừng cố gắng chứng minh phong độ.