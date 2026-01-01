Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, bệnh viện TP.HCM làm việc ra sao?

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (1-4/1) khiến nhiều người dân băn khoăn về lịch khám chữa bệnh. Thực tế, hoạt động cấp cứu và điều trị nội trú vẫn duy trì 24/7.

Bệnh viện công lập sẽ không khám ngoại trú trong 4 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, hầu hết bệnh viện lớn tại TP.HCM vẫn bảo đảm trực cấp cứu, điều trị nội trú và trực chuyên môn liên tục, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, hoạt động khám ngoại trú, khám theo yêu cầu và hành chính tại nhiều bệnh viện công lập sẽ tạm ngưng hoặc tổ chức theo khung giờ riêng.

Nhiều bệnh viện công lập tạm ngưng khám ngoại trú

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2026, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Dương không tiếp nhận khám ngoại trú và khám theo yêu cầu. Trong thời gian này, các bệnh viện chỉ tiếp nhận cấp cứu, điều trị nội trú, đồng thời duy trì trực chuyên môn theo quy định.

Theo kế hoạch, hoạt động khám ngoại trú tại các bệnh viện nêu trên sẽ trở lại bình thường từ ngày 5/1/2026. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông báo của từng bệnh viện để sắp xếp thời gian khám phù hợp, tránh tình trạng tập trung đông bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, các trung tâm y tế khu vực cũng không tổ chức khám bệnh ngoại trú thường quy trong những ngày nghỉ lễ. Nhưng các đơn vị vẫn bố trí nhân viên y tế trực 24/24, để thực hiện nhiệm vụ sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định duy trì khám ngoài giờ xuyên lễ

Trong nhóm các bệnh viện công lập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị vẫn duy trì khám ngoài giờ trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch, với lịch làm việc cụ thể tại hai cơ sở.

Tại cơ sở chính, trong hai ngày 1-2/1/2026, bệnh viện tổ chức khám tại khu E và phòng khám chuyên gia vào buổi sáng từ 6h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h đến 17h30 (không khám chuyên gia).

Hai cơ sở của Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn duy trì khám xuyên lễ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trong hai ngày 3-4/1/2026, bệnh viện tiếp tục khám ngoài giờ với khung thời gian sáng từ 6h30 đến 11h30, chiều từ 13h đến 17h30. Từ ngày 4/1/2026, phòng khám chuyên gia của bệnh viện hoạt động vào sáng Chủ nhật.

Tại cơ sở 2, từ ngày 1 đến 4/1/2026, bệnh viện tổ chức khám bệnh buổi sáng tại khu khám bệnh, từ 6h30 đến 11h30. Riêng Trung tâm tiêm chủng của Bệnh viện Nhân dân Gia Định hoạt động xuyên lễ. Khoa Cấp cứu và các khoa điều trị nội trú của bệnh viện vẫn trực 24/7, bảo đảm tiếp nhận người bệnh trong mọi tình huống.

Ngoài ra, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cũng không ngưng hoàn toàn hoạt động khám bệnh trong dịp Tết Dương lịch. Theo thông báo, bệnh viện nghỉ lễ ngày 1/1/2026. Từ ngày 2 đến 3/1/2026, bệnh viện làm việc cả ngày với khung giờ sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 13h đến 18h30. Ngày 4/1/2026, bệnh viện hoạt động buổi sáng từ 7h30 đến 11h và buổi chiều từ 13h đến 15h.

Trong các ngày làm việc xuyên lễ, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM không tiếp nhận khám bảo hiểm y tế, chủ yếu phục vụ người bệnh khám theo yêu cầu. Hoạt động cấp cứu và xử trí các trường hợp cần can thiệp khẩn vẫn được duy trì theo quy định.

Bệnh viện sản, nhi duy trì hoạt động thiết yếu

Đối với khối sản khoa, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương nghỉ lễ ngày 1/1/2026 và làm việc trở lại từ ngày 2/1/2026. Trong thời gian nghỉ lễ, khoa Cấp cứu, khu nhận sanh và các khoa điều trị nội trú của hai bệnh viện vẫn hoạt động bình thường, bảo đảm công tác cấp cứu và chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh.

Các bệnh viện sản nhi sẽ nghỉ lễ 1 ngày. Ảnh: Lương Thần.

Ở lĩnh vực nhi khoa, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục tiếp nhận cấp cứu, điều trị nội trú và tổ chức khám ngoại trú xuyên lễ, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em trong kỳ nghỉ kéo dài.

Khối tư nhân nghỉ ngắn ngày, vẫn trực cấp cứu

Tại các bệnh viện và phòng khám tư nhân lớn như Hoàn Mỹ Sài Gòn, FV, Tâm Anh, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, các đơn vị này nghỉ lễ ngày 1/1/2026 và hoạt động trở lại từ ngày 2/1/2026. Riêng hoạt động điều trị nội trú và cấp cứu tại các cơ sở tư nhân vẫn được duy trì liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Để việc khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân nên chủ động theo dõi lịch làm việc cụ thể của từng bệnh viện. Các trường hợp không khẩn cấp nên sắp xếp khám sau ngày 5/1/2026, khi hoạt động khám ngoại trú tại các bệnh viện công lập đã trở lại bình thường.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi Trung tâm Cấp cứu 115 để được hỗ trợ kịp thời, tránh tự xử trí tại nhà dẫn đến biến chứng đáng tiếc.