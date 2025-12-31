Giải pháp thảo mộc hỗ trợ sức khỏe mỗi ngày

Thọ Sinh Đường mới đây đã nhập khẩu chính ngạch và phân phối chính thức sản phẩm thức uống được chiết xuất từ hai loại thảo mộc hoàng kỳ và đảng sâm tại Việt Nam.

Trong xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, sản phẩm có nguồn gốc thảo mộc ngày càng được quan tâm như một phần của lối sống lành mạnh. Từ nền tảng y học cổ truyền, khái niệm kết hợp dược liệu và thực phẩm đang được ứng dụng vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe sử dụng hàng ngày.

Khi thảo mộc và thực phẩm cùng hỗ trợ sức khỏe

Tại hội nghị khoa học quốc tế “Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong phòng, điều trị bệnh lý mạch máu não” do Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương tổ chức, TS.BS Trịnh Hoài Nam - Nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội, cố vấn cấp cao của Thọ Sinh Đường - đã chia sẻ về khái niệm “Dược thực đồng nguồn” dưới góc nhìn Đông y. Theo đó, nhiều dược liệu và thực phẩm có chung nguồn gốc tự nhiên khi được sử dụng đúng cách trong đời sống hàng ngày sẽ tạo ra hiệu quả cộng dồn, góp phần hỗ trợ điều hòa cơ thể, giảm cảm giác mệt mỏi và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng của y tế dự phòng hiện đại.

Trên cơ sở lý luận này, TS.BS Trịnh Hoài Nam cho biết đảng sâm và hoàng kỳ là hai vị thảo mộc tiêu biểu trong Đông y, thường được phối hợp theo nguyên tắc ngũ phối “quân - thần - tá - sứ”. Trong đó, hoàng kỳ giữ vai trò “quân”, đảng sâm là “thần”, hai vị hiệp đồng với nhau tạo nên hiệu quả hỗ trợ tổng thể, được ví như hiệu ứng “1+1>2”. Sự kết hợp này gắn liền với phương pháp cổ truyền “phù chính ích khí”, hướng đến hỗ trợ cơ thể thích nghi, duy trì trạng thái cân bằng và hỗ trợ phục hồi thể trạng một cách tự nhiên.

Từ cặp thảo mộc này, nước uống Sâm Kỳ Ẩm được phát triển như sản phẩm đồ uống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Sản phẩm được chiết xuất từ hoàng kỳ và đảng sâm, sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt tại Công ty TNHH Công nghệ Y tế Giang Tô Nhất Doanh Gia (Trung Quốc), sau đó nhập khẩu chính ngạch và phân phối tại thị trường Việt Nam bởi Công ty TNHH Dược phẩm Thọ Sinh Đường.

Sâm Kỳ Ẩm chiết xuất từ hai loại thảo mộc quý: Hoàng kỳ và đảng sâm.

Cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng, vận động khoa học, việc bổ sung nước uống thảo mộc trong sinh hoạt hàng ngày như Sâm Kỳ Ẩm có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm hướng đến đồng hành cùng người dùng trong việc hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, gắn với lối sống lành mạnh và cân bằng. Sản phẩm được đóng gói dưới dạng nước uống 30 ml/chai, thuận tiện cho việc sử dụng trong đời sống hiện đại.

Hướng đi của sản phẩm thuần thảo mộc

Bà Lữ Lan Nhi - Chủ tịch Thọ Sinh Đường - chia sẻ: “Với sứ mệnh hỗ trợ thể trạng cộng đồng, Thọ Sinh Đường cam kết mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chính ngạch thuần tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Việc cung cấp sản phẩm có giá trị trong cuộc sống hàng ngày là một phần trong trách nhiệm cộng đồng mà chúng tôi hướng đến”.

Thọ Sinh Đường chính thức ra mắt sản phẩm Sâm Kỳ Ẩm tại thị trường Việt Nam.

Theo bà Lan Nhi, Sâm Kỳ Ẩm không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là đồ uống có nguồn gốc thảo dược, phù hợp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Thọ Sinh Đường ký hợp tác phân phối Sâm Kỳ Ẩm với Hà Nội Home Care, đơn vị chuyên chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư và bệnh nặng.