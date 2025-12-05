Một thập kỷ Shopee đồng hành cùng doanh nghiệp MSMEs

Một thập kỷ kinh tế số tăng tốc mang đến nhiều cơ hội mới cho MSMEs và Shopee đồng hành như một phần trong nỗ lực giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận người dùng dễ dàng hơn.

Một thập kỷ qua chứng kiến nền kinh tế số tăng tốc mang đến nhiều cơ hội mới cho MSMEs. Trong bối cảnh ấy, Shopee đồng hành với các nhà bán hàng MSME, nỗ lực giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận người dùng dễ dàng hơn.

Mười năm kinh tế số bùng nổ tại Đông Nam Á mở ra giai đoạn tăng tốc của hàng triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - lực lượng vốn chiếm hơn 44,8% GDP toàn khối ASEAN theo dữ liệu ASEAN Secretariat.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thiết bị thông minh và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, thương mại điện tử (TMĐT) trở thành phương thức giúp các doanh nghiệp địa phương có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận người dùng trong và ngoài nước một cách trực tiếp và nhanh chóng.

Trong bối cảnh ấy, Shopee - một trong những nền tảng TMĐT tại khu vực - đã đồng hành cùng MSMEs suốt một thập kỷ với sự hỗ trợ thiết thực trong việc mở rộng thị trường và nâng cao năng lực vận hành. Hành trình này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, đặc sản và bản sắc địa phương.

Tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, MSMEs luôn là nền tảng quan trọng trong nền kinh tế. Theo dữ liệu từ ASEAN Secretariat, khối doanh nghiệp này tạo ra 85% việc làm trong khu vực.

Ở nhiều quốc gia như Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan, MSMEs chiếm đa số trong cơ cấu số lượng doanh nghiệp. Đơn cử tại Indonesia, MSMEs chiếm khoảng 99% tổng doanh nghiệp và sử dụng hơn 95% lực lượng lao động, đảm bảo cho chuỗi cung ứng địa phương vận hành liên tục.

Sự xuất hiện của TMĐT đã thay đổi cách thức vận hành của MSMEs nhờ khả năng rút ngắn chuỗi phân phối, tối ưu chi phí và đưa sản phẩm đến tay người dùng ở nhiều khu vực khác nhau. Theo đó, TMĐT trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp MSMEs bứt phá trong thập niên vừa qua.

Với chương trình đào tạo chuyên sâu, giải pháp marketing đa dạng, cùng những hỗ trợ vận hành thiết thực, các sàn TMĐT, trong đó có Shopee, đã tạo điều kiện cho MSMEs tham gia kinh doanh trực tuyến một cách hiệu quả. Doanh nghiệp nhỏ giờ đây có thể kể câu chuyện thương hiệu và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng thông qua video, affiliate và livestream, những hình thức trước đây chỉ các thương hiệu lớn mới có khả năng triển khai.

Mười năm qua, Shopee giúp MSMEs tiếp cận môi trường kinh doanh trực tuyến thông qua hệ thống công cụ hỗ trợ vận hành ngày càng hoàn thiện. MSMEs có điều kiện chuẩn hóa quy trình, quản lý đơn hàng hiệu quả hơn và chủ động nâng cấp hoạt động kinh doanh... Đây là những yếu tố khó đạt được nếu chỉ dựa vào mô hình bán hàng truyền thống.

Song song với đó, Shopee giúp mở rộng biên độ thị trường của doanh nghiệp nhỏ, tạo cơ hội tiếp cận người dùng trên khắp khu vực. Đặc biệt với video, livestream và mạng lưới tiếp thị liên kết, sản phẩm nông sản, đặc sản hay thủ công địa phương được kể chuyện một cách trực quan, dễ kết nối với người tiêu dùng và bền vững hơn trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu.

Ở góc độ dài hạn, TMĐT cũng mở ra những hướng đi mới với khả năng phân phối sản phẩm rộng khắp, để từ đó doanh nghiệp có thể từng bước mở rộng tệp khách hàng mà không cần đầu tư hạ tầng lớn.

Tại Việt Nam, MSMEs chiếm phần lớn và giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế nội địa. Những năm gần đây, nền tảng số và TMĐT trở thành động lực mới thúc đẩy tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp này, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thủ công và đặc sản vùng miền.

Xuất khẩu qua TMĐT cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Theo phân tích của Access Partnership, giá trị xuất khẩu xuyên biên giới theo hình thức B2C của Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 3,5 tỷ USD và có thể tăng gấp 1,7 lần vào năm 2028, đạt 5,8 tỷ USD . Đáng chú ý, MSMEs được dự báo chiếm khoảng 25% giá trị, cho thấy nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đang bắt đầu mở rộng hoạt động ra thị trường khu vực, bên cạnh việc duy trì trọng tâm là thị trường nội địa.

Xu hướng này dẫn đến nhu cầu cấp thiết của MSMEs trong việc chuẩn hóa vận hành, đồng thời tìm kiếm nền tảng TMĐT có thể giúp họ tiếp cận đa dạng tệp khách hàng và các giải pháp marketing phù hợp với xu hướng thị trường.

Các số liệu mới nhất cho thấy MSMEs Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào hệ sinh thái TMĐT, thể hiện rõ qua báo cáo tác động: Hành trình 10 năm đồng hành cùng người bán của Shopee công bố vào đầu tháng 12.

Cụ thể, tính đến nay, MSMEs Việt đã bán hơn 942 triệu sản phẩm qua các giải pháp tiếp thị liên kết của Shopee và tạo hơn 13,1 triệu video trên Shopee Video kể từ năm 2022. Nhiều nhà bán hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ video và livestream, trong đó một nhà bán hàng Việt Nam tiêu biểu đã bán 566.690 sản phẩm qua Shopee Video trong năm 2025 - mức cao nhất trong nhóm MSMEs và tăng 807 lần so với năm 2023.

Trong bức tranh ấy, DalatFarm là ví dụ tiêu biểu. Được chọn là 1 trong 7 đại diện xuất hiện trong chuỗi phim tài liệu “Gìn giữ bản sắc văn hóa” của Shopee, câu chuyện của DalatFarm phản ánh hành trình chuyển mình của một MSME Việt Nam, khi bắt đầu từ sản phẩm mang dấu ấn địa phương, đối diện với thách thức thị trường, rồi tìm thấy hướng đi bền vững khi bước vào TMĐT.

Ngay từ khi thành lập, DalatFarm lựa chọn con đường đưa cà phê Arabica đến tay người tiêu dùng theo hướng trực tiếp, không qua trung gian. Hướng đi ấy gặp phải các thách thức liên quan đến giá thành sản phẩm khi sản lượng thực tế của cây Arabica ít, đồng thời cà phê Robusta đang quá phổ biến tại thị trường cà phê Việt Nam. Vấn đề về vận chuyển cũng trở thành bài toán nan giải với DalatFarm tại thời điểm ấy.

Với thương mại điện tử, cụ thể là sự đồng hành và hỗ trợ của Shopee, thương hiệu đã dần vượt qua những trở ngại, biến thách thức thành cơ hội để vươn lên phát triển, đưa cà phê Arabica đến thị trường rộng lớn hơn.

Qua Shopee Video và Shopee Live, DalatFarm có thể kể rõ câu chuyện thương hiệu, quy trình sản xuất từ khâu nuôi trồng cây arabica, thu hoạch hạt cà phê đến rang xay và đóng gói thành phẩm. Ngoài ra, việc Shopee hợp tác với nhiều đơn vị vận chuyển đem đến đa dạng lựa chọn cho cả nhà bán hàng và người mua cũng giúp DalatFarm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, để cà phê Arabica đến với đông đảo cộng đồng người yêu cà phê trên khắp đất nước.

Trong bốn năm, thương hiệu đã bán ra 75.400 sản phẩm thông qua các giải pháp tiếp thị liên kết của Shopee, số lượng đơn hàng qua Shopee Video cũng tăng trưởng 2,2 lần từ năm 2024. Cùng với đó, tệp khách hàng của DalatFarm cũng mở rộng đáng kể với sự gia tăng của người mua đến từ các thành phố lớn. Điều này cho thấy hiệu quả của việc thay đổi cách tiếp cận người dùng trong ngành nông sản.

Những số liệu và câu chuyện thực tế trên không chỉ phản ánh sự tăng trưởng, phát triển của MSMEs, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng quan trọng của TMĐT trong nền kinh tế số. Đồng thời, những điều ấy cũng cho thấy sự đồng hành bền bỉ của Shopee trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực số, mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Thông qua đa dạng các công cụ tiếp thị, chương trình và giải pháp dành cho nhà bán hàng như Shopee Video và Shopee Live, Shopee đang tạo điều kiện để MSMEs phát triển bền vững, thích ứng nhanh với xu hướng mới và nắm bắt trọn vẹn cơ hội trong kỷ nguyên số.