Người dùng Shopee chia sẻ bí quyết an tâm suốt hành trình mua sắm

Lắng nghe những chia sẻ thực tế về bí quyết mua sắm an toàn và an tâm trên không gian số từ chính người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh thực tế người mua ngày càng chủ động nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi mua sắm trực tuyến, sự đồng hành của các nền tảng như Shopee cũng giữ vai trò quan trọng trong việc mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.

Chọn gian hàng chính hãng và tham khảo đánh giá sản phẩm

Cách đây vài tháng, Minh Anh (26 tuổi, Hà Nội) từng đặt mua bộ hộp đựng thực phẩm trên mạng do thấy giá tốt. Tuy nhiên, khi kiểm tra hàng nhận được, cô nhận thấy bao bì sản phẩm có nhiều điểm khác biệt, chỉ khi ấy cô mới biết mình mua phải hàng không chính hãng.

Tìm hiểu kỹ hơn trên website của hãng và biết rằng thương hiệu có gian hàng chính hãng trên Shopee Mall, Minh Anh đã đặt lại sản phẩm cần mua trên Shopee Mall và nhận được hàng nhanh chóng.

Gen Z chia sẻ: “Trước đây tôi mua hàng online chỉ quan tâm đến giá. Sau trải nghiệm đó, tôi mới hiểu tầm quan trọng của việc chọn mua hàng chính hãng. Giờ đây, tôi ưu tiên Shopee Mall cho mọi đơn hàng. Các thương hiệu thuộc Shopee Mall cũng đa dạng từ thương hiệu Việt đến các tên tuổi lớn trên thế giới, giúp tôi an tâm mua sắm đầy đủ các vật dụng cần thiết cho bản thân và gia đình. Tôi cũng thường chia sẻ điều này với bạn bè, đồng nghiệp để họ tránh gặp rủi ro như mình trước đây”, Minh Anh chia sẻ.

Minh Anh cho rằng các chính sách của Shopee Mall cũng giúp người dùng an tâm mua sắm hơn khi được trả hàng miễn phí trong 15 ngày, đồng thời theo bộ tiêu chí được đăng tải, các thương hiệu và nhà bán đều cần phải cung cấp đầy đủ chứng từ. Bên cạnh đó, người dùng nay cũng có thể dễ dàng tìm mua những sản phẩm chính hãng tại nhiều danh mục chuyên biệt như TechZone - siêu thị điện tử quy tụ các thương hiệu công nghệ lớn, Shopee Home dành cho sản phẩm gia dụng, hay Shopee Premium với các thương hiệu quốc tế cao cấp.

Người dùng an tâm mua sắm hàng chính hãng trên Shopee Mall.

Một bí quyết quan trọng khác để an tâm hơn khi mua sắm trực tuyến chính là đọc kỹ các thông tin mô tả và đánh giá trải nghiệm sản phẩm từ người mua trước. Anh Hồng Hạnh (43 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Khi ấy tôi cần tai nghe chuyên cho dân tập thể thao mà sản phẩm mua về chỉ là tai nghe nhạc thông thường. Từ đó tôi rút kinh nghiệm luôn đọc kỹ thông tin sản phẩm, đánh giá và trải nghiệm của người mua trước để chọn đúng hàng mình cần và xác định được chất lượng thực tế của sản phẩm”.

Theo trải nghiệm của anh Hạnh, hiện nay sàn TMĐT như Shopee chỉ cho phép người mua đã hoàn tất đơn hàng mới có thể để lại đánh giá sản phẩm, và sàn cũng khuyến khích các đánh giá chất lượng với hình ảnh và video chân thực. Đồng thời, sàn cũng có chức năng cho người dùng báo cáo các đánh giá kém chất lượng hoặc spam. “Nhờ đó, tôi có thêm nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy hơn trước khi quyết định mua hàng”, anh Hạnh nói thêm.

Cập nhật cảnh báo từ sàn, sử dụng phương thức giao nhận phù hợp

Hiện nay, nhiều phương thức lừa đảo gia tăng, đặc biệt trong quá trình mua sắm trực tuyến, khiến người mua dễ bị kẻ xấu trục lợi. Cô Thúy Nga (62 tuổi, TP.HCM) từng gặp phải trường hợp giả danh shipper yêu cầu cô chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản của người này. Do đã nhận được các thông báo cảnh báo từ sàn TMĐT trước đó, cô Nga không làm theo yêu cầu của người mạo danh.

“Tôi luôn cảnh giác trước những số điện thoại lạ gọi điện và tin nhắn yêu cầu chuyển tiền hoặc nhấn vào đường link. Tôi nghĩ đầu tiên bản thân cần tự nâng cao cảnh giác, và nhờ có cảnh báo thường xuyên từ các sàn như Shopee, tôi biết thêm nhiều kịch bản có thể xảy ra để chú ý hơn”, cô Nga chia sẻ thêm.

Shopee thường xuyên gửi cảnh báo về các hình thức lừa đảo trong mua sắm online đến người dùng.

Sống ở một khu chung cư, theo quy định của tòa nhà, shipper thường để đơn hàng tập trung chỗ lễ tân, cô Nga còn một mối lo khác là bị người dân cùng khu nhận nhầm đơn hoặc thất lạc hàng. Do đó, cô Nga đã thử sử dụng hình thức vận chuyển Tủ nhận hàng của Shopee. Từ khi chọn nhận hàng qua Tủ nhận hàng, trải nghiệm mua sắm trực tuyến của cô trở nên thuận tiện và tin cậy hơn: “Tôi thường theo dõi trên ứng dụng và có thể thấy hàng đã đến tủ, tôi chủ động thời gian xuống lấy và không lo hàng bị thất lạc như trước”. Cô Nga nói thêm rằng cần có mã PIN riêng mới mở được tủ, do đó cô cảm thấy an toàn và yên tâm với hình thức nhận hàng này.

Sự an tâm mua sắm của người tiêu dùng cần gắn với cả một hành trình, từ lúc tìm kiếm nơi bán hàng chính hãng, chọn lựa sản phẩm đến lúc nhận đơn. Bên cạnh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân của người dùng, các công cụ và quy định của sàn TMĐT cũng đóng vai trò then chốt, giúp người tiêu dùng tự tin hơn và có thể tận hưởng niềm vui mua sắm trực tuyến một cách trọn vẹn.