Shopee Mega Sale 11/11 đồng hành cùng nhà bán hàng tăng tốc cuối năm

Shopee - nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á, Đài Loan (Trung Quốc) và Brazil vừa khởi động chiến dịch Shopee Mega Sale 11/11.

Bên cạnh loạt ưu đãi và trải nghiệm giải trí quy mô lớn sàn dành cho người dùng, Shopee tăng cường hỗ trợ nhà bán hàng tăng tốc kinh doanh và tối ưu vận hành trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, chia sẻ: "Shopee Mega Sale 11/11 là chiến dịch trọng điểm kích cầu tiêu dùng và tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Mục tiêu lâu dài của Shopee là trở thành nền tảng tiên phong trong việc kiến tạo chuỗi giá trị toàn diện cho các bên, từ người dùng, nhà bán hàng đến đối tác trong hệ sinh thái Shopee. Do đó, bên cạnh ưu đãi quy mô lớn dành cho người mua, Shopee triển khai nhiều giải pháp giúp nhà bán hàng vận hành chủ động, tối ưu nguồn lực để sẵn sàng tăng tốc trong mùa cao điểm".

Thúc đẩy mua sắm với chuỗi ưu đãi và giải trí đa dạng

Duy nhất trong 11/11, Shopee tung Voucher Xtra giảm 20% (tối đa 11 triệu đồng) cho đơn hàng từ 20 triệu đồng, áp dụng cho sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra. Chính sách ưu đãi phí vận chuyển được áp dụng xuyên suốt chiến dịch, tạo điều kiện để người dùng mua sắm tiết kiệm chi phí hơn.

Trong thời gian 4/11-11/11, người dùng có thể tham gia hoạt động mở hộp quà ngẫu nhiên trên nền tảng, với phần thưởng hấp dẫn gồm 111 điện thoại và hàng nghìn Shopee Xu. Chương trình áp dụng cho tài khoản Shopee hợp lệ theo quy định của chương trình.

Không khí chiến dịch Shopee Mega Sale 11/11 lan tỏa toàn nền tảng.

Ngoài ưu đãi, Shopee cũng tăng cường yếu tố giải trí trong trải nghiệm mua sắm. Từ 1/11, người dùng có thể gặp gỡ Gia đình Haha qua series phái sinh mới "Bữa Cơm Haha" phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên Shopee Video. Chương trình mang đến nội dung giải trí gần gũi, gắn kết người xem trên không gian số.

Tiếp đó, đại tiệc âm nhạc kết hợp mua sắm "Sao Live Đỉnh Chóp" diễn ra lúc 20h ngày 10/11, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú cùng host Neko Lê, trên sân khấu ứng dụng công nghệ trình diễn 6D Hologram, tạo nên trải nghiệm giải trí sống động ngay trên ứng dụng.

Hoạt động tương tác tiếp tục được đẩy mạnh vào 11/11, show "Sao Thì Sao" khuấy động bởi Jun Phạm, Duy Khánh và khách mời Isaac. Show mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn, bên cạnh hoạt động tương tác và săn ưu đãi. Chưa dừng lại ở đó, chuỗi livestream Shopee Live tiếp tục sôi động với sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Châu, Hannah Olala, Sam, Tuấn Dương và Lucie... mang khán giả đến hành trình mua sắm gắn liền với hoạt động giải trí đa dạng.

Hỗ trợ quản lý kinh doanh cho người bán

Trong khuôn khổ chiến dịch 11/11 và mùa mua sắm cao điểm cuối năm, Shopee triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhà bán hàng quản lý và tối ưu hoạt động vận hành kinh doanh.

Từ tháng 10, nền tảng thử nghiệm ứng dụng Kênh Người Bán - công cụ quản lý độc lập với ứng dụng Shopee. Ứng dụng giúp nhà bán hàng chủ động kiểm soát toàn bộ hoạt động, từ quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng đến theo dõi hiệu quả vận hành. Về lâu dài, ứng dụng Shopee sẽ hoạt động như nền tảng dành riêng cho người mua, trong khi Kênh Người Bán trở thành trung tâm quản lý kinh doanh toàn diện cho cộng đồng nhà bán hàng.

Ứng dụng Kênh Người Bán giúp nhà bán hàng quản lý hoạt động kinh doanh trong một giao diện.

Song song, Shopee tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ nhà bán hàng nâng cao hiệu quả tiếp thị và khả năng hiển thị sản phẩm trên nền tảng. Bộ công cụ AI bao gồm AI Image - tự động tối ưu hình ảnh sản phẩm và AICG Video - cho phép tạo hình ảnh sản phẩm bằng AI trực tiếp trên Shopee Video. Nhờ đó, người bán có thể đơn giản hóa quy trình sáng tạo nội dung, cải thiện chất lượng trình bày sản phẩm và tiếp cận người mua trực quan, hấp dẫn hơn.

Shopee cũng duy trì chuỗi hội thảo và khóa tập huấn trực tuyến hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu vận hành và cập nhật quy định mới từ cơ quan quản lý. Các chương trình đào tạo này tập trung vào kỹ năng quản lý mùa cao điểm, vận hành Shopee Live và Shopee Video tối ưu, nhằm giúp nhà bán hàng gia tăng doanh thu trong giai đoạn cuối năm.

Những nỗ lực này giúp cộng đồng nhà bán hàng khai thác hiệu quả công cụ công nghệ, tăng năng suất hoạt động và tạo đà tăng tốc trong mùa mua sắm sôi động nhất năm, trên nền tảng Shopee.