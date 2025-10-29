Livestream của LSOUL trên Shopee đưa thời trang Việt đến Singapore

Không dừng lại trong hành trình chinh phục người dùng trong nước và quốc tế, LSOUL thúc đẩy đưa thời trang Việt ra các thị trường mới với mô hình xuất khẩu trực tuyến của Shopee.

Được thành lập năm 2017, LSOUL (tên gọi cũ: LSEOUL) là thương hiệu thời trang Việt, gây ấn tượng bởi các thiết kế có phong cách độc đáo với kim chỉ nam “nữ tính nhưng vẫn cá tính”. Ngay từ giai đoạn đầu sau khi thành lập, thương hiệu đã sớm chọn thương mại điện tử làm hướng đi chiến lược và đầu tư mạnh mẽ. Đây cũng là nền móng cho sự phát triển của LSOUL ở thị trường nội địa và mở rộng ra quốc tế đến thời điểm hiện tại.

Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt của LSOUL khi chuyển mình trở thành thương hiệu thiết kế chuyên nghiệp. Trong 2 năm, LSOUL liên tục ghi dấu ấn khi được nhiều ngôi sao quốc tế như Jennie, Lisa, TWICE, aespa, Katy Perry, IU, Sunmi, Jessica Jung… ưu ái “chọn mặt gửi vàng” để trình diễn trong các tiết mục hay concert.

Những thiết kế của LSOUL dần được giới trẻ khắp châu Á yêu thích và đón nhận, trở thành bước đệm quan trọng để thương hiệu tiếp tục in đậm dấu ấn của thời trang Việt trên bản đồ thế giới.

Chiến lược xuất khẩu thời trang Việt qua sàn TMĐT

Dù gây ấn tượng với đông đảo người dùng quốc tế với những thiết kế đặc trưng, đồng thời có cửa hàng tại Bangkok (Thái Lan) và Thượng Hải (Trung Quốc), LSOUL vẫn nung nấu ý tưởng tiếp tục chinh phục thêm nhiều thị trường khác.

Với nhiều thiết kế ấn tượng, LSOUL tạo tiếng vang khi được nhiều sao quốc tế ưu ái.

Trong đó, hành trình “đưa hàng Việt xuất khẩu quốc tế” của thương hiệu không thể bỏ qua cột mốc năm 2021, khi LSOUL quyết định tham gia chương trình Bán hàng Toàn cầu (SIP) do Shopee triển khai. Đây là chương trình tích hợp toàn bộ các khâu từ logistics, thanh toán quốc tế đến dịch thuật và chăm sóc khách hàng tại thị trường ASEAN. Nhờ đó, các thương hiệu có thể tập trung vào phát triển sản phẩm, song song tận dụng nền tảng bán hàng của sàn TMĐT.

Sau loạt thành công khi tham gia mô hình SIP, LSOUL cũng nhanh chóng gia nhập mô hình Bán hàng Toàn cầu Chủ động (Direct Selling) khi chương trình này mới ra mắt trên Shopee vào tháng 9/2025. Nếu Bán hàng Toàn cầu là bước đệm để doanh nghiệp Việt bước ra thị trường khu vực, Bán hàng Toàn cầu Chủ động lại mở ra cơ hội để nhà bán hàng chủ động kiểm soát về quản lý gian hàng, tồn kho, định giá và xây dựng chiến lược tiếp cận người tiêu dùng ở từng quốc gia. Ông Nguyễn Sĩ Nguyên, Trưởng bộ phận TMĐT của LSOUL, nhận định đây là bước tiến thể hiện rõ khát vọng của thương hiệu trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế, đồng thời quảng bá sản phẩm thời trang chất lượng “made in Vietnam”.

Khi thời trang Việt "lên sóng" livestream quốc tế

Một trong những hoạt động đáng chú ý của chương trình Bán hàng Toàn cầu Chủ động là các thương hiệu Việt hợp tác cùng Shopee tổ chức phiên livestream xuyên biên giới, được dẫn dắt bởi KOL bản địa nhằm tiếp cận người tiêu dùng quốc tế một cách gần gũi và sinh động hơn.

Ngày 25/10, thương hiệu LSOUL đã tạo được tiếng vang khi tổ chức phiên livestream cùng Amelia - KOL đến từ Singapore, thu hút đông đảo người xem và lan tỏa hình ảnh sản phẩm Việt đến bạn bè quốc tế.

Amelia tích cực quảng bá thiết kế thời trang “made in Vietnam” từ LSOUL cho người dùng quốc tế trong phiên livestream.

Trong quá trình chuẩn bị cho màn kết hợp đặc biệt này, đại diện LSOUL cho biết nhận được sự đồng hành và hỗ trợ chặt chẽ từ Shopee khi sàn đóng vai trò kết nối thương hiệu với KOL bản địa, đồng thời hỗ trợ vận hành, giúp buổi livestream được tổ chức suôn sẻ, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Cụ thể, Shopee sẽ đề xuất người mẫu phù hợp định hướng thương hiệu và kết nối để hai bên hiểu được yêu cầu và kỳ vọng của nhau. Chia sẻ về khâu chuẩn bị từ phía thương hiệu, ông Sĩ Nguyên cho biết: “Trước buổi livestream khoảng một tháng, chúng tôi tích cực trao đổi với đội ngũ Shopee, đồng thời nắm số đo người mẫu để chuẩn bị sản phẩm phù hợp. Chúng tôi chuẩn bị khoảng 50 bộ đồ ‘best seller’ để KOL có thể thử xuyên suốt buổi livestream, đồng thời gắn lên giỏ hàng hơn 130 mẫu thiết kế để người dùng có nhiều sự lựa chọn”.

Trong buổi livestream, Amelia tích cực tương tác và lần lượt giới thiệu loạt thiết kế đặc trưng của LSOUL, tư vấn size và các câu hỏi từ người dùng Singapore. Phía sau màn hình, đội ngũ LSOUL và Shopee liên tục theo dõi bình luận của người dùng để ghim sản phẩm theo yêu cầu, đồng thời tối ưu các chỉ số livestream.

Đội ngũ LSOUL và Shopee cùng theo dõi vận hành phiên livestream Việt Nam - Singapore.

Đại diện LSOUL chia sẻ: “Khi có KOL quốc tế, buổi livestream sẽ hướng đến đúng tệp khách hàng hơn nhờ sự hiểu biết về văn hóa bản địa. Nếu mang lại hiệu quả tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác Shopee để có thêm nhiều buổi livestream như vậy, không chỉ thị trường Singapore, mà còn Malaysia, Philippines...”

Cũng theo đại diện thương hiệu, đây là lần đầu LSOUL tổ chức buổi livestream ở Việt Nam với sự góp mặt của KOL quốc tế. Do đó, thương hiệu kỳ vọng màn kết hợp tạo được dấu ấn riêng và là khởi đầu cho các hoạt động sau này. Sau phiên đầu tiên, LSOUL và Shopee sẽ tiếp tục thực hiện thêm 4 buổi livestream.

"Không chỉ là nền tảng bán hàng, Shopee còn là bạn đồng hành"

Bên cạnh các buổi livestream, trong tháng đầu tiên triển khai mô hình Bán hàng Toàn cầu Chủ động, LSOUL định hướng tập trung tối ưu SEO cho 3 thị trường đang hướng đến là Singapore, Malaysia và Philippines, và quảng cáo ngoại sàn để dẫn lưu lượng về các gian hàng Shopee quốc tế.

Đại diện LSOUL nhận định thị trường trọng điểm của thương hiệu là Singapore - quốc gia có mức GDP cao và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn so với mặt bằng chung. Ngoài ra, một thị trường tiềm năng khác, mang lại kết quả không ngờ là Malaysia. Ban đầu, LSOUL không đặt nhiều kỳ vọng vì cho rằng sản phẩm của thương hiệu không phù hợp với khách hàng bản địa. Tuy nhiên, thông qua mô hình xuất khẩu trực tuyến trên Shopee, LSOUL lại nhận về những con số khả quan, cũng như hiểu hơn về thị hiếu người dùng Malaysia.

Mô hình Bán hàng Toàn cầu Chủ động của Shopee giúp LSOUL khai phá các thị trường quốc tế tiềm năng.

“Nhờ mô hình Bán hàng Toàn cầu Chủ động, chúng tôi có thể khai phá được những thị trường tiềm năng và đối tượng khách hàng mà thương hiệu chưa thể tiếp cận. Thay vì phải xây dựng cửa hàng với bộ máy nhân sự quản lý trực tiếp ở một quốc gia, Shopee sẽ đứng ra hỗ trợ. Nhờ vậy, chúng tôi có thể kiểm chứng hiệu quả rất nhanh. Đồng thời, thương hiệu cũng nhận được nhiều hỗ trợ ở khía cạnh marketing. Do đó, về tiềm năng kinh doanh, chúng tôi nhận thấy Shopee không dừng lại ở nền tảng bán hàng, mà còn là bạn đồng hành giúp thương hiệu đến gần và nhanh hơn với khách hàng quốc tế”, đại diện LSOUL nói thêm.

Trong quá trình vận hành, đại diện LSOUL đánh giá cao Shopee trong khâu tổ chức vận chuyển hàng quốc tế, khi chỉ mất 7 ngày từ khi đơn hàng được đóng gói đến lúc tới tay người dùng. Với kết quả rõ nét sau một tháng triển khai, LSOUL kỳ vọng sản phẩm từ Bán hàng Chủ động Toàn cầu sẽ chiếm 20% doanh số theo quý của hãng khi bán trên Shopee.

Cơ hội để doanh nghiệp bứt phá mảng xuất khẩu trực tuyến

Thông qua chương trình Bán hàng Toàn cầu và Bán hàng Toàn cầu Chủ động, Shopee mang đến cho doanh nghiệp cơ hội để tăng tốc trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế. Đến nay, Bán hàng Toàn cầu hỗ trợ thành công hơn 350.000 nhà bán hàng Việt đưa sản phẩm thời trang, gia dụng, thực phẩm chế biến sang thị trường tiêu thụ mạnh như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, chương trình Bán hàng Toàn cầu Chủ động lại mang đến cách tiếp cận linh hoạt hơn cho nhà bán, nhằm nâng cao tính tự chủ trong kinh doanh, chủ động tiếp cận người dùng toàn cầu và khai thác tối đa tiềm năng xuất khẩu. Ngoài ra, việc Shopee phối hợp thương hiệu tổ chức các phiên livestream với KOL bản địa còn giúp tăng độ phủ, thúc đẩy lưu lượng truy cập cho thương hiệu, song song vẫn mang đến trải nghiệm mua sắm online chân thực cho người dùng quốc tế.

LSOUL lên kế hoạch chinh phục người dùng trên TMĐT dịp cuối năm với sản phẩm chất lượng và đa dạng thiết kế.

Đại diện LSOUL cho biết vào những chiến dịch ngày đôi như 9.9 và 10.10, số lượng đơn hàng bán trên Shopee tăng trưởng gấp 3 lần so với ngày thường. Do đó, LSOUL lên kế hoạch tập trung đẩy mạnh kênh bán hàng trên Shopee Việt Nam và Shopee các thị trường quốc tế thông qua các mô hình xuất khẩu trong dịp sale cuối năm Thông qua việc không ngừng thử sức với các mô hình xuất khẩu mới trên Shopee, LSOUL đang cho thấy nỗ lực đẩy mạnh nhiều hình thức bán hàng, thể hiện mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm tối ưu cho khách hàng trong và ngoài nước. Trên hành trình đó, Shopee là bạn đồng hành không thể thiếu, góp phần làm cầu nối và tiếp sức cho doanh nghiệp Việt như LSOUL chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.