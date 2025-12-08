Shopee khởi động '12.12 siêu sale sinh nhật' với loạt ưu đãi hấp dẫn

Nhân dịp sinh nhật 10 tuổi, Shopee tổ chức sự kiện siêu sale 12/12 với nhiều hoạt động đặc sắc dành cho người mua và người bán tại Việt Nam.

Ngày 12/12 đánh dấu hành trình tròn 10 năm hoạt động của Shopee trên toàn khu vực. Nhân cột mốc này, sàn cam khởi động chiến dịch “12.12 Siêu sale sinh nhật” tại Việt Nam với loạt ưu đãi và hoạt động giải trí được đầu tư. Bên cạnh mang đến niềm vui mua sắm cho người tiêu dùng, nền tảng còn hỗ trợ thương hiệu, nhà bán hàng gia tăng hiệu quả kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

Chuỗi ưu đãi và chương trình giải trí đa dạng

Mảnh ghép đầu tiên của sinh nhật 12/12 là cơ hội săn loạt voucher Xtra giảm giá đến 12 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn voucher Xtra. Bên cạnh đó, Shopee còn tung gói “SVIP - triệu phú voucher” bao gồm voucher với mức giảm đến 20% mỗi ngày và hơn 200 voucher mỗi tháng. Ưu đãi phí vận chuyển “freeship 0 đồng” cũng được duy trì xuyên suốt chiến dịch, giúp người dùng mua sắm tiết kiệm, tiện lợi hơn.

Duy Khánh và Mỹ Mỹ đồng hành Shopee trong chiến dịch sale sinh nhật 12/12.

Ngoài ra, Shopee mang đến nhiều chương trình khuyến mãi dành cho các sản phẩm chính hãng Shopee Mall đang được săn đón trong mùa lễ hội, từ đồ trang trí Giáng sinh, quà tặng, đồ chơi, đến bộ sản phẩm chăm da toàn diện hay trang điểm xu hướng đến từ thương hiệu Estée Lauder, Lancôme, The Whoo…

Hoạt động khui quà sinh nhật mở ra ưu đãi đặc biệt dành riêng cho người dùng Shopee tại Việt Nam.

Sinh nhật Shopee không chỉ gói gọn trong chương trình ưu đãi, mà còn khuấy động cộng đồng mê shopping bằng chương trình giải trí đặc sắc.

Mở màn là sự kiện âm nhạc kỷ niệm 10 năm “Birthday music show - sao live đỉnh chóp”, diễn ra vào 19h ngày 11/12. Chương trình được đầu tư về âm nhạc, sân khấu và nội dung để mang lại những màn trình diễn bùng nổ. Bộ đôi MC Duy Khánh và Neko Lê sẽ dẫn dắt buổi diễn với sự góp mặt của dàn sao gồm Trúc Nhân, Quốc Thiên, Trung Quân, Tăng Phúc và Tăng Duy Tân. Những bản hit được yêu thích, những màn kết hợp gây chú ý và cơ hội chia kho 1 tỷ xu là những điều không nên bỏ lỡ tại sự kiện.

Đến trưa ngày 12/12, chương trình “Sao thì sao” với Jun Phạm và Duy Khánh sẽ trở lại trên Shopee Live cùng khách mời Lê Dương Bảo Lâm. Tập phát sóng với chủ đề sinh nhật Shopee, hứa hẹn đem đến phút giây thư giãn và cơ hội chia kho 10 triệu xu cho người xem.

Liên tục từ 10/12 đến 12/12, người dùng còn được theo dõi chuỗi livestream mua sắm kết hợp giải trí với sự góp mặt của Liêu Hà Trinh, Vũ Ngọc Anh, Lương Bích Hữu, ST Sơn Thạch, HannahOlala, Minh Tú, Sam, Lucie Nguyễn và Tuấn Dương. Mỗi phiên livestream đều mang đến nhiều ưu đãi độc quyền và voucher giá trị đến từ thương hiệu lớn.

Chuỗi livestream quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOL hứa hẹn khuấy động không khí sinh nhật 12/12. Ảnh: Fanpage thương hiệu.

Ngoài ra, người dùng có thể mở Shopee Video để xem series phái sinh “Bữa cơm haha” phần 2 gồm 30 tập được phát sóng mỗi ngày từ 1/12. Người xem còn có thể tham gia nhiệm vụ giữ chuỗi và gieo hạt của Shopee để “rinh” xu và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Chương trình hỗ trợ thiết thực dịp sinh nhật

Song song hoạt động dành cho người dùng, Shopee tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ nhà bán hàng và cộng đồng nhằm giúp họ đáp ứng được nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm.

Trong giai đoạn này, Học viện Shopee (Shopee Uni) tổ chức nhiều buổi hội thảo cung cấp kiến thức và kinh nghiệm vận hành gian hàng trên sàn. Tại các phiên chia sẻ, nhà bán hàng có thể trực tiếp trao đổi với các nhà bán hàng giàu kinh nghiệm, lắng nghe câu chuyện thực tế về livestream, sản xuất nội dung video và triển khai chiến dịch quảng cáo trong mùa cao điểm.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Shopee nâng cấp giao diện và tính năng phân tích để giúp nhà bán hàng theo dõi tăng trưởng thuận tiện hơn, rút ngắn quy trình xử lý và nắm bắt chính xác hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm.

Nhiều chương trình và công cụ hỗ trợ được Shopee triển khai nhằm giúp nhà bán tăng trưởng hiệu quả.

Đồng thời, nền tảng cũng ra mắt tư liệu hướng dẫn người bán khai thác tối đa tiềm năng từ chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP), qua đó đẩy mạnh quảng bá sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước và khu vực Đông Nam Á.

